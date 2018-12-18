Владика Михаїл їздив на інтронізацію Епіфанія у Київ
Сьогодні, 15:15
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь в урочистостях з нагоди інтронізації (сходження на престол) Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії Православної Церкви України.
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3 лютого божественну бітургію в київському соборі Святої Софії очолив блаженніший у співслужінні з духовенством Православної Церкви України та Константинопольського Патріархату.
Під час інтронізації владика Епіфаній отримав знаки предстоятельського служіння: хрест, першу і другу панагії, жезл.
Разом молилися Президент України Петро Порошенко, інші представники влади, численні віряни.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії Православної Церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Предстоятеля ПЦУ Епіфанія інтронізували
3 лютого божественну бітургію в київському соборі Святої Софії очолив блаженніший у співслужінні з духовенством Православної Церкви України та Константинопольського Патріархату.
Під час інтронізації владика Епіфаній отримав знаки предстоятельського служіння: хрест, першу і другу панагії, жезл.
Разом молилися Президент України Петро Порошенко, інші представники влади, численні віряни.
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Коментарі 1
збіговисько халявщиків воно і в Кукуєві збіговисько!
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