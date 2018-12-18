Владика Михаїл їздив на інтронізацію Епіфанія у Київ

Михаїл взяв участь в урочистостях з нагоди інтронізації (сходження на престол) Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.



Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії Православної Церкви України.



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3 лютого божественну бітургію в київському соборі Святої Софії очолив блаженніший у співслужінні з духовенством Православної Церкви України та Константинопольського Патріархату.



Під час інтронізації владика Епіфаній отримав знаки предстоятельського служіння: хрест, першу і другу панагії, жезл.



Разом молилися Президент України Петро Порошенко, інші представники влади, численні віряни.









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