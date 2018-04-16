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Любешівська селищна рада хоче купити автівку за 600 тисяч

Любешівська селищна рада хоче купити автівку за 600 тисяч
Любешівська селищна рада на сайті Prozorro оголосила відкриті торги, предметом закупівлі якої є легковий автомобіль Skoda Octavia Ambition.

Відповідно до документів, очікувана вартість такого автомобіля – 600 000,00 гривень, - пише газета "Нове життя".

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 березня 2019 - 14 квітня 2019 р. Початок аукціону запланований на 21 лютого цього року.

До речі, Любешівська селищна рада планувала придбати такий автомобіль і раніше, про що свідчить ще одна електронна закупівля від 15 січня цього року. Однак торги по цьому предмету не відбулися через те, що для участі в торгах було менше двох тендерних пропозицій. Тоді лишень ТзОВ "Промтехсервіс" запропонувало такий автомобіль за 599 000,00 грн.

На фото: витяги із електронної закупівлі від 04.02.2019 р., автомобіль, запропонований ТОВ "Промтехсервіс".
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Теги: Любешів, ОТГ, авто
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Коментарі 2
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Ну, і що? Любешівська рада щось порушила? Вони ж не на базарі купують "євробляху".В офіційного дилера. Тендер об'явлений на офіційному сайті держзакупівель.А ось розголошувати завчасно учасників та ціну пропозиції не можна.Автору це невідомо? Стаття ні про що.
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Губа не трісне за 600000 грн, а подешевле ні?
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