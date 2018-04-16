Любешівська селищна рада хоче купити автівку за 600 тисяч
Сьогодні, 15:24
Любешівська селищна рада на сайті Prozorro оголосила відкриті торги, предметом закупівлі якої є легковий автомобіль Skoda Octavia Ambition.
Відповідно до документів, очікувана вартість такого автомобіля – 600 000,00 гривень, - пише газета "Нове життя".
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 березня 2019 - 14 квітня 2019 р. Початок аукціону запланований на 21 лютого цього року.
До речі, Любешівська селищна рада планувала придбати такий автомобіль і раніше, про що свідчить ще одна електронна закупівля від 15 січня цього року. Однак торги по цьому предмету не відбулися через те, що для участі в торгах було менше двох тендерних пропозицій. Тоді лишень ТзОВ "Промтехсервіс" запропонувало такий автомобіль за 599 000,00 грн.
На фото: витяги із електронної закупівлі від 04.02.2019 р., автомобіль, запропонований ТОВ "Промтехсервіс".
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Відповідно до документів, очікувана вартість такого автомобіля – 600 000,00 гривень, - пише газета "Нове життя".
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 березня 2019 - 14 квітня 2019 р. Початок аукціону запланований на 21 лютого цього року.
До речі, Любешівська селищна рада планувала придбати такий автомобіль і раніше, про що свідчить ще одна електронна закупівля від 15 січня цього року. Однак торги по цьому предмету не відбулися через те, що для участі в торгах було менше двох тендерних пропозицій. Тоді лишень ТзОВ "Промтехсервіс" запропонувало такий автомобіль за 599 000,00 грн.
На фото: витяги із електронної закупівлі від 04.02.2019 р., автомобіль, запропонований ТОВ "Промтехсервіс".
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Коментарі 2
Ну, і що? Любешівська рада щось порушила? Вони ж не на базарі купують "євробляху".В офіційного дилера. Тендер об'явлений на офіційному сайті держзакупівель.А ось розголошувати завчасно учасників та ціну пропозиції не можна.Автору це невідомо? Стаття ні про що.
Губа не трісне за 600000 грн, а подешевле ні?
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