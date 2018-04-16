Любешівська селищна рада хоче купити автівку за 600 тисяч





Відповідно до документів, очікувана вартість такого автомобіля – 600 000,00 гривень, - пише газета



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 березня 2019 - 14 квітня 2019 р. Початок аукціону запланований на 21 лютого цього року.



До речі, Любешівська селищна рада планувала придбати такий автомобіль і раніше, про що свідчить ще одна електронна закупівля від 15 січня цього року. Однак торги по цьому предмету не відбулися через те, що для участі в торгах було менше двох тендерних пропозицій. Тоді лишень ТзОВ "Промтехсервіс" запропонувало такий автомобіль за 599 000,00 грн.



На фото: витяги із електронної закупівлі від 04.02.2019 р., автомобіль, запропонований ТОВ "Промтехсервіс".

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівська селищна рада на сайті Prozorro оголосила відкриті торги, предметом закупівлі якої є легковий автомобіль Skoda Octavia Ambition.Відповідно до документів, очікувана вартість такого автомобіля – 600 000,00 гривень, - пише газета "Нове життя" Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 березня 2019 - 14 квітня 2019 р. Початок аукціону запланований на 21 лютого цього року.До речі, Любешівська селищна рада планувала придбати такий автомобіль і раніше, про що свідчить ще одна електронна закупівля від 15 січня цього року. Однак торги по цьому предмету не відбулися через те, що для участі в торгах було менше двох тендерних пропозицій. Тоді лишень ТзОВ "Промтехсервіс" запропонувало такий автомобіль за 599 000,00 грн.На фото: витяги із електронної закупівлі від 04.02.2019 р., автомобіль, запропонований ТОВ "Промтехсервіс".

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