У молодого волинянина виявили рак крові: збирають гроші на лікування

Роману Козловському.



Як пише його дружина, чоловік захворів в жовтні 2018 року, раптово піднялась висока температура – 40,1, з’явилася нудота. У Ратнівській лікарні лікували від отруєння. Після здачі всіх аналізів направили до Луцька, де поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз,- пише



Після виписки Роман поїхав в Мінськ, де діагноз підтвердився. Наразі чоловік знаходиться на лікуванні в Мінську, вже пройшов два курси хіміотерапії 1-го блоку. Лікарі кажуть, після проходження курсів хіміотерапії, а їх потрібно пройти вісім, потрібна буде трансплантація кісткового мозку, ціну назвали у 120 тисяч доларів.



На сьогоднішній день всі заощадження вичерпані, оскільки один курс хімії коштує 7000 доларів, окрім того здача аналізів біля 2000 доларів. Це – величезні гроші для сім’ї, оскільки проживають в селі. У них підростає син, якому 4 роки, а через декілька тижнів Ользі народжувати вдруге.



Тому вона змушені звертатись за допомогою до небайдужих людей, щоб допомогли врятувати чоловіка і тата.



Самим їм не під силу зібрати такі кошти на лікування:



Рахунок Приватбанку: 4149 4978 6842 0987 Козловська Ольга

5168 7573 8134 3500 Козловський Роман

Вебмани R132915786895 Z502157373278





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти жителю села Жиричі Ратнівського району 29-річномуЯк пише його дружина, чоловік захворів в жовтні 2018 року, раптово піднялась висока температура – 40,1, з’явилася нудота. У Ратнівській лікарні лікували від отруєння. Після здачі всіх аналізів направили до Луцька, де поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз,- пише Володимир медіа Після виписки Роман поїхав в Мінськ, де діагноз підтвердився. Наразі чоловік знаходиться на лікуванні в Мінську, вже пройшов два курси хіміотерапії 1-го блоку. Лікарі кажуть, після проходження курсів хіміотерапії, а їх потрібно пройти вісім, потрібна буде трансплантація кісткового мозку, ціну назвали у 120 тисяч доларів.На сьогоднішній день всі заощадження вичерпані, оскільки один курс хімії коштує 7000 доларів, окрім того здача аналізів біля 2000 доларів. Це – величезні гроші для сім’ї, оскільки проживають в селі. У них підростає син, якому 4 роки, а через декілька тижнів Ользі народжувати вдруге.Тому вона змушені звертатись за допомогою до небайдужих людей, щоб допомогли врятувати чоловіка і тата.Самим їм не під силу зібрати такі кошти на лікування:

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