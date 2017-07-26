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У молодого волинянина виявили рак крові: збирають гроші на лікування

У молодого волинянина виявили рак крові: збирають гроші на лікування
Небайдужих волинян просять допомогти жителю села Жиричі Ратнівського району 29-річному Роману Козловському.

Як пише його дружина, чоловік захворів в жовтні 2018 року, раптово піднялась висока температура – 40,1, з’явилася нудота. У Ратнівській лікарні лікували від отруєння. Після здачі всіх аналізів направили до Луцька, де поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз,- пише Володимир медіа.

Після виписки Роман поїхав в Мінськ, де діагноз підтвердився. Наразі чоловік знаходиться на лікуванні в Мінську, вже пройшов два курси хіміотерапії 1-го блоку. Лікарі кажуть, після проходження курсів хіміотерапії, а їх потрібно пройти вісім, потрібна буде трансплантація кісткового мозку, ціну назвали у 120 тисяч доларів.

На сьогоднішній день всі заощадження вичерпані, оскільки один курс хімії коштує 7000 доларів, окрім того здача аналізів біля 2000 доларів. Це – величезні гроші для сім’ї, оскільки проживають в селі. У них підростає син, якому 4 роки, а через декілька тижнів Ользі народжувати вдруге.

Тому вона змушені звертатись за допомогою до небайдужих людей, щоб допомогли врятувати чоловіка і тата.

Самим їм не під силу зібрати такі кошти на лікування:

Рахунок Приватбанку: 4149 4978 6842 0987 Козловська Ольга
5168 7573 8134 3500 Козловський Роман
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У молодого волинянина виявили рак крові: збирають гроші на лікування
У молодого волинянина виявили рак крові: збирають гроші на лікування

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Теги: лікування, онкологія, допомога
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