Ветерани волинського футболу вибороли «срібло» на турнірі в Білорусі

Команда з Луцька "Ветеран-Лучеськ" виборола 2 місце у XVII Різдвяному міжнародному футбольному турнірі у Бресті.Про це повідомили Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради."Вітаємо команду з міста Луцька "Ветеран-Лучеськ", яка зайняла 2 місце у XVII Різдвяному міжнародному футбольному турнірі серед команд ветеранів у вікових категоріях 40+, 50+, який присвячений пам'яті ветеранів Брестського футболу. Змагання відбувалися з 01 по 02 лютого 2019 року у м.Брест (Білорусь). Вітаємо команду та бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.