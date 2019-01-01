Ветерани волинського футболу вибороли «срібло» на турнірі в Білорусі
Сьогодні, 19:34
Команда з Луцька "Ветеран-Лучеськ" виборола 2 місце у XVII Різдвяному міжнародному футбольному турнірі у Бресті.
Про це повідомили Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Вітаємо команду з міста Луцька "Ветеран-Лучеськ", яка зайняла 2 місце у XVII Різдвяному міжнародному футбольному турнірі серед команд ветеранів у вікових категоріях 40+, 50+, який присвячений пам'яті ветеранів Брестського футболу. Змагання відбувалися з 01 по 02 лютого 2019 року у м.Брест (Білорусь). Вітаємо команду та бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Вітаємо команду з міста Луцька "Ветеран-Лучеськ", яка зайняла 2 місце у XVII Різдвяному міжнародному футбольному турнірі серед команд ветеранів у вікових категоріях 40+, 50+, який присвячений пам'яті ветеранів Брестського футболу. Змагання відбувалися з 01 по 02 лютого 2019 року у м.Брест (Білорусь). Вітаємо команду та бажаємо не зупинятися на досягнутому", - йдеться у повідомленні.
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