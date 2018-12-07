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На Волині ще у двох школах оголосили карантин

На Волині ще у двох школах оголосили карантин
У Любешівському районі у зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в двох школах оголосили карантин.

Так, у В’язівненській гімназії захворіло 28,4% школярів. Термін вимушених канікул – із 5 по 11 лютого, – пише газета "Нове життя".

Також навчальний процес наразі призупинено у Ветлівському ліцеї (з 31 січня по 6 лютого), де захворіло 24,4% дітей від загальної кількості.

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Теги: карантин, школа, Любешів
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