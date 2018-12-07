На Волині ще у двох школах оголосили карантин
Сьогодні, 16:45
У Любешівському районі у зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в двох школах оголосили карантин.
Так, у В’язівненській гімназії захворіло 28,4% школярів. Термін вимушених канікул – із 5 по 11 лютого, – пише газета "Нове життя".
Також навчальний процес наразі призупинено у Ветлівському ліцеї (з 31 січня по 6 лютого), де захворіло 24,4% дітей від загальної кількості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у В’язівненській гімназії захворіло 28,4% школярів. Термін вимушених канікул – із 5 по 11 лютого, – пише газета "Нове життя".
Також навчальний процес наразі призупинено у Ветлівському ліцеї (з 31 січня по 6 лютого), де захворіло 24,4% дітей від загальної кількості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поліцейські зловили лучанина-крадія
Сьогодні, 17:10
У Дніпрі жінка народила 14-ту дитину
Сьогодні, 16:59
На Волині ще у двох школах оголосили карантин
Сьогодні, 16:45
У Луцьку попрощались із бійцем 51-ої бригади. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25