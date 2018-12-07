На Волині ще у двох школах оголосили карантин





Так, у В’язівненській гімназії захворіло 28,4% школярів. Термін вимушених канікул – із 5 по 11 лютого, – пише газета



Також навчальний процес наразі призупинено у Ветлівському ліцеї (з 31 січня по 6 лютого), де захворіло 24,4% дітей від загальної кількості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі у зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип в двох школах оголосили карантин.Так, у В’язівненській гімназії захворіло 28,4% школярів. Термін вимушених канікул – із 5 по 11 лютого, – пише газета "Нове життя" Також навчальний процес наразі призупинено у Ветлівському ліцеї (з 31 січня по 6 лютого), де захворіло 24,4% дітей від загальної кількості.

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