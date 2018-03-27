«ПортCity» запрошує на безкоштовний перегляд фільму «Крути 1918»*

В рамках проекту соціальних ініціатив "Тому, що нам не байдуже…", ТРЦ "ПортCity" запрошує на безкоштовний прем'єрний показ українського фільму "Крути 1918" учасників АТО, волонтерів та учасників Революції Гідності.Сеанс відбудеться 7 лютого о 17:15 у кінотеатрі "PremierCity" (запрошення на 2 особи).Зголошуйтеся, будь ласка, на фільм під дописом за посиланням (у коментарях прізвище воїна +1 особа):Формування списку та отримання запрошень на фільм, через координаторів:– волонтер;- керівник громадської організації «Волинська спілка ветеранів антитерористичної операції»;- голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині.Фільм "Крути 1918" знято до 100-річчя історичного бою на залізничній станції Крути, взимку 1918 року, коли чотири сотні юнаків стають на захист України проти 4-тисячного добре озброєного війська.