«ПортCity» запрошує на безкоштовний перегляд фільму «Крути 1918»*
Сьогодні, 18:01
В рамках проекту соціальних ініціатив "Тому, що нам не байдуже…", ТРЦ "ПортCity" запрошує на безкоштовний прем'єрний показ українського фільму "Крути 1918" учасників АТО, волонтерів та учасників Революції Гідності.
Сеанс відбудеться 7 лютого о 17:15 у кінотеатрі "PremierCity" (запрошення на 2 особи).
Зголошуйтеся, будь ласка, на фільм під дописом за посиланням (у коментарях прізвище воїна +1 особа):
https://www.facebook.com/premiercitylutsk/photos/a.880771655276293/2131606920192754/?type=3&theater
Формування списку та отримання запрошень на фільм, через координаторів:
- Наталія Попова – волонтер;
- Вадим Ваврищук - керівник громадської організації «Волинська спілка ветеранів антитерористичної операції»;
- Олег Кобилинський - голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині.
Фільм "Крути 1918" знято до 100-річчя історичного бою на залізничній станції Крути, взимку 1918 року, коли чотири сотні юнаків стають на захист України проти 4-тисячного добре озброєного війська.
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Сеанс відбудеться 7 лютого о 17:15 у кінотеатрі "PremierCity" (запрошення на 2 особи).
Зголошуйтеся, будь ласка, на фільм під дописом за посиланням (у коментарях прізвище воїна +1 особа):
https://www.facebook.com/premiercitylutsk/photos/a.880771655276293/2131606920192754/?type=3&theater
Формування списку та отримання запрошень на фільм, через координаторів:
- Наталія Попова – волонтер;
- Вадим Ваврищук - керівник громадської організації «Волинська спілка ветеранів антитерористичної операції»;
- Олег Кобилинський - голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині.
Фільм "Крути 1918" знято до 100-річчя історичного бою на залізничній станції Крути, взимку 1918 року, коли чотири сотні юнаків стають на захист України проти 4-тисячного добре озброєного війська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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