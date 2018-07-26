Поліцейські зловили лучанина-крадія

У Ковелі поліцейські затримали 39-річного лучанина, який вкрав у людей гроші та телефон.Минулої середи, 30 січня, до Ковельського відділу поліції звернувся 27-річний житель цього ж району із заявою про шахрайство. Чоловік повідомив, що близько 19 години у Ковелі, неподалік ломбарду, невідомий під приводом купівлі заволодів його мобільним телефоном, чим завдав збитків на суму 4 тисячі гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що до шахрайства причетний 39-річний житель Луцька. Мобільний телефон поліцейські вилучили та повернуть законному власнику.Також встановлено, що лучанин причетний до крадіжки грошей у відвідувача нічного розважального закладу в Ковелі. Він поцупив із кишені куртки 32-річного ковельчанина близько 13,5 тис. грн.До слова, чоловік був неодноразово судимий та близько 25 років провів у місцях позбавлення волі.Нині лучанину обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство.