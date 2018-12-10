Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО





За умовами змагань, командам, які складалися з 2-3 учасників, належало упіймати якомога більше риби, - пише



При цьому враховувалася не маса улову, а кількість рибин. Саме за цими показниками визначали кращих у командному та індивідуальному заліках. Були й інші номінації. Загалом у змаганнях взяли участь 16 команд.



Після трьох годин лову судді взялися підбивати підсумки та вручати призи — різноманітну рибальську амуніцію та приладдя.



Розпочали із заохочувальних. За найменшу упійману рибину було відзначено Тараса Ключука зі Згоран, за найбільшу — Віталія Савоша з цього ж села. Отримав подарунок і наймолодший учасник змагань — 8-річний Артем Данилюк із села Сильне, а найстаршим рибалкою виявився 60-річний Василь Сенчук, який приїхав позмагатися аж із Соснівки, що на Львівщині.



Приз за найпершу упійману рибину дістався Олександру Пекалюку зі Згоран. Переможцем рибальських симпатій стала єдина жінка-учасниця змагань Віра Ярмошук. Призи отримали й дебютанти змагань: юні рибалки Артем Данилюк (Сильне) і Станіслав Іваніщук (Вишнів).



Також проводилася вікторина на рибальську тематику, де найкращим виявився Володимир Козей з Римачів. Друге і третє місця посіли Максим Оксентюк (Сильне) і Тарас Ключук (Згорани).



В індивідуальному заліку друге і третє місця дісталися відповідно Віталію Савошу (команда “Літос” зі Згоран) і Володимиру Куцю (с. Піща Щацького району) — відповідно 40 і 33 рибини.



А найчастіше — 70 разів — рибальське щастя усміхнулося того дня Олександру Пекалюку (Згорани). До речі, він та його товариші по команді Андрій Сич та Іван Цвид і стали переможцями, упіймавши разом рівно 100 рибин.



Друге місце посіла команда “Літос” з с. Згорани (Віталій Савош, Богдан Кусько і Василь Новачук — 86 рибин).



Третя сходинка теж була за згоранцями: Володимир Кравець, Василь Костюк і Володимир Цвид разом упіймали — 58 рибин.



По завершенні церемонії нагородження учасники у дружному колі смакували запашною рибною юшкою і ділилися враженнями від змагань, які, до слова, на Любомльщині проводяться вже багато років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 3 лютого, на Великому Згоранському озері проводився відкритий чемпіонат Любомльського району з підльодного лову риби.За умовами змагань, командам, які складалися з 2-3 учасників, належало упіймати якомога більше риби, - пише Кордон При цьому враховувалася не маса улову, а кількість рибин. Саме за цими показниками визначали кращих у командному та індивідуальному заліках. Були й інші номінації. Загалом у змаганнях взяли участь 16 команд.Після трьох годин лову судді взялися підбивати підсумки та вручати призи — різноманітну рибальську амуніцію та приладдя.Розпочали із заохочувальних. За найменшу упійману рибину було відзначенозі Згоран, за найбільшу —з цього ж села. Отримав подарунок і наймолодший учасник змагань — 8-річнийіз села Сильне, а найстаршим рибалкою виявився 60-річний, який приїхав позмагатися аж із Соснівки, що на Львівщині.Приз за найпершу упійману рибину діставсязі Згоран. Переможцем рибальських симпатій стала єдина жінка-учасниця змагань. Призи отримали й дебютанти змагань: юні рибалки(Сильне) і(Вишнів).Також проводилася вікторина на рибальську тематику, де найкращим виявивсяз Римачів. Друге і третє місця посіли(Сильне) і(Згорани).В індивідуальному заліку друге і третє місця дісталися відповідно(команда “Літос” зі Згоран) і(с. Піща Щацького району) — відповідно 40 і 33 рибини.А найчастіше — 70 разів — рибальське щастя усміхнулося того дня(Згорани). До речі, він та його товариші по командітаі стали переможцями, упіймавши разом рівно 100 рибин.Друге місце посіла команда “Літос” з с. Згорани (Віталій Савош, Богдан Кусько і Василь Новачук — 86 рибин).Третя сходинка теж була за згоранцями:разом упіймали — 58 рибин.По завершенні церемонії нагородження учасники у дружному колі смакували запашною рибною юшкою і ділилися враженнями від змагань, які, до слова, на Любомльщині проводяться вже багато років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію