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Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО

Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
У неділю, 3 лютого, на Великому Згоранському озері проводився відкритий чемпіонат Любомльського району з підльодного лову риби.

За умовами змагань, командам, які складалися з 2-3 учасників, належало упіймати якомога більше риби, - пише Кордон.

При цьому враховувалася не маса улову, а кількість рибин. Саме за цими показниками визначали кращих у командному та індивідуальному заліках. Були й інші номінації. Загалом у змаганнях взяли участь 16 команд.

Після трьох годин лову судді взялися підбивати підсумки та вручати призи — різноманітну рибальську амуніцію та приладдя.

Розпочали із заохочувальних. За найменшу упійману рибину було відзначено Тараса Ключука зі Згоран, за найбільшу — Віталія Савоша з цього ж села. Отримав подарунок і наймолодший учасник змагань — 8-річний Артем Данилюк із села Сильне, а найстаршим рибалкою виявився 60-річний Василь Сенчук, який приїхав позмагатися аж із Соснівки, що на Львівщині.

Приз за найпершу упійману рибину дістався Олександру Пекалюку зі Згоран. Переможцем рибальських симпатій стала єдина жінка-учасниця змагань Віра Ярмошук. Призи отримали й дебютанти змагань: юні рибалки Артем Данилюк (Сильне) і Станіслав Іваніщук (Вишнів).

Також проводилася вікторина на рибальську тематику, де найкращим виявився Володимир Козей з Римачів. Друге і третє місця посіли Максим Оксентюк (Сильне) і Тарас Ключук (Згорани).

В індивідуальному заліку друге і третє місця дісталися відповідно Віталію Савошу (команда “Літос” зі Згоран) і Володимиру Куцю (с. Піща Щацького району) — відповідно 40 і 33 рибини.

А найчастіше — 70 разів — рибальське щастя усміхнулося того дня Олександру Пекалюку (Згорани). До речі, він та його товариші по команді Андрій Сич та Іван Цвид і стали переможцями, упіймавши разом рівно 100 рибин.

Друге місце посіла команда “Літос” з с. Згорани (Віталій Савош, Богдан Кусько і Василь Новачук — 86 рибин).

Третя сходинка теж була за згоранцями: Володимир Кравець, Василь Костюк і Володимир Цвид разом упіймали — 58 рибин.

По завершенні церемонії нагородження учасники у дружному колі смакували запашною рибною юшкою і ділилися враженнями від змагань, які, до слова, на Любомльщині проводяться вже багато років.

Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО
Як на волинському озері змагалися рибалки. ФОТО

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Теги: риба, змагання, Волинь
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