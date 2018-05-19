18-річний юнак травмувався після вибуху електронної сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
На Дніпропетровщині з 18-річним юнаком сталась трагедія: електронна сигарета вибухнула прямо в його руках і уламок застряг у черепі.
Наразі хлопця готують до операції. Будуть витягати уламок електронного пристрою з черепа. Медики кажуть, те, що не постраждав головний мозок – ніщо інше, як диво, - пишуть Факти.
Електронну цигарку Дмитро замовив в інтернеті. Хлопець вирішив перевірити пристрій. Але навіть не встиг зібрати девайс, як той вибухнув у нього в руках. У поліцію хлопець не звертався. Гроші за вейп йому повернули, однак після того, як постраждалий пригрозив судом.
До слова, останнім часом кількість постраждалих від вибухів вейпів збільшилась, а все через те, що ринок заполонили підробки.
Деталі – у сюжеті:
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Наразі хлопця готують до операції. Будуть витягати уламок електронного пристрою з черепа. Медики кажуть, те, що не постраждав головний мозок – ніщо інше, як диво, - пишуть Факти.
Електронну цигарку Дмитро замовив в інтернеті. Хлопець вирішив перевірити пристрій. Але навіть не встиг зібрати девайс, як той вибухнув у нього в руках. У поліцію хлопець не звертався. Гроші за вейп йому повернули, однак після того, як постраждалий пригрозив судом.
До слова, останнім часом кількість постраждалих від вибухів вейпів збільшилась, а все через те, що ринок заполонили підробки.
Деталі – у сюжеті:
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Коментарі 1
От і почали вейпери вибухати
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