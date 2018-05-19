18-річний юнак травмувався після вибуху електронної сигарети. ВІДЕО





Наразі хлопця готують до операції. Будуть витягати уламок електронного пристрою з черепа. Медики кажуть, те, що не постраждав головний мозок – ніщо інше, як диво, - пишуть



Електронну цигарку Дмитро замовив в інтернеті. Хлопець вирішив перевірити пристрій. Але навіть не встиг зібрати девайс, як той вибухнув у нього в руках. У поліцію хлопець не звертався. Гроші за вейп йому повернули, однак після того, як постраждалий пригрозив судом.



До слова, останнім часом кількість постраждалих від вибухів вейпів збільшилась, а все через те, що ринок заполонили підробки.



Деталі – у сюжеті:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Дніпропетровщині з 18-річним юнаком сталась трагедія: електронна сигарета вибухнула прямо в його руках і уламок застряг у черепі.Наразі хлопця готують до операції. Будуть витягати уламок електронного пристрою з черепа. Медики кажуть, те, що не постраждав головний мозок – ніщо інше, як диво, - пишуть Факти Електронну цигарку Дмитро замовив в інтернеті. Хлопець вирішив перевірити пристрій. Але навіть не встиг зібрати девайс, як той вибухнув у нього в руках. У поліцію хлопець не звертався. Гроші за вейп йому повернули, однак після того, як постраждалий пригрозив судом.До слова, останнім часом кількість постраждалих від вибухів вейпів збільшилась, а все через те, що ринок заполонили підробки.Деталі – у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію