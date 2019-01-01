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За тиждень в Україні зникли 263 дитини

За тиждень в Україні зникли 263 дитини
Минулого тижня, з 28 січня по 3 лютого, в України зникло 263 дитини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"За минулий тиждень з 28 січня по 3 лютого 2019 року зникло 263 дітей, з них 259 поліція розшукала та повернула додому", - повідомили у НПУ.

Нагадаємо, У Ковелі соцслужби розбиратимуться з матір'ю 9-річної дівчини, яка пішла щедрувати і зникла.

13 січня дитина разом із подругою матері та її чотирирічним сином щедрували по домівках ковельчан.

33-річна жінка, на запрошення одного з місцевих чоловіків, вирішила разом з дітьми залишитись у гостях, не повідомивши рідних про місце свого перебування.

Після звернення до поліції бабусі дівчинки, до пошуків жінки та двох дітей було залучено поліцію, працівників соціальних служб та волонтерів, які обходили помешкання у місцях ймовірного перебування зниклих, спілкувалися з людьми, які могли їх бачити.

Наступного дня жінка сама зателефонувала матері та повідомила, де перебуває з дітьми, пояснивши, що вони гостювали у знайомого, а телефон розрядився, тож подзвонити раніше не могла.

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Теги: діти, зникнення
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