На Волині білоруси серед ночі забули дитину у лісі





Так, до поліції минулого четверга зателефонував громадянин Білорусі. Він поінформував про те, що в лісі під час зупинки пропав їхній дванадцятирічний супутник та просив розшукати його, - пише газета



Інцидент трапився серед ночі, на міжнародній трасі сполученням Брес— Ковель, поблизу пункту пропуску «Доманове». На місце події відразу ж прибули правоохоронці.



Як з’ясувалося, група білорусів двома автівками їхала в Україну. Перетнувши кордон у Домановому, в лісі вони зупинилися у своїх потребах. Прогулявшись, рушили далі. Доїхали аж до села Копачівка, що в Рожищенському районі. І тільки тоді згадали, що з ними їде дванадцятирічний хлопчик на ім’я Григорій. Але в жодній з іномарок його не виявилось. Забили тривогу. За допомогою довелось негайно звернутися в Ратнівський відділ поліції. Пошуки поліцейських у тій окрузі були безрезультатними. Отож поїхали до пункту пропуску. Там, в одному з магазинів, пропажу й знайшли. Григорій преспокійно стояв і грівся, чекаючи, що родичі все-таки згадають про нього.



Григорій же, зрозумівши, що на нічній лісовій дорозі залишився на самоті, не впав духом, а подався до пункту пропуску «Доманове».



Головне фото ілюстративне.

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