Президентство кардинально змінює життя і ставлення до країни, – Порошенко

зізнався журналістам, що ступінь відповідальності і глибина викликів рік до року тільки зростають.Про це повідомляє прес-служба Глави Держави.П’ять років тому, згадує глава держави, метою було не втратити країну, нині – зробити так, аби ті випробування, які випали українському народу, не стали марними. Про це Президентзаявив після того, як подав документи у ЦВК про реєстрацію кандидатом.«В 2019-му році – ще більша відповідальність, відповідальність за долю країни. Сьогодні ми вже розуміємо, що за ці п’ять років країна пройшла шалені випробування. Дуже важливо, щоби ті жертви, ті зусилля, які докладав український народ, їх не змарнували, щоб ми не зупинилися на півдороги і щоби наші рішучі дії в напрямку реформування країни щодо відповідальності критеріям, які необхідні для членства в Європейському союзі, в НАТО – це принципова наша ключова позиція», - зауважує Петро Порошенко.