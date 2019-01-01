Президентство кардинально змінює життя і ставлення до країни, – Порошенко
Сьогодні, 20:15
Петро Порошенко зізнався журналістам, що ступінь відповідальності і глибина викликів рік до року тільки зростають.
Про це повідомляє прес-служба Глави Держави.
П’ять років тому, згадує глава держави, метою було не втратити країну, нині – зробити так, аби ті випробування, які випали українському народу, не стали марними. Про це Президент
заявив після того, як подав документи у ЦВК про реєстрацію кандидатом.
«В 2019-му році – ще більша відповідальність, відповідальність за долю країни. Сьогодні ми вже розуміємо, що за ці п’ять років країна пройшла шалені випробування. Дуже важливо, щоби ті жертви, ті зусилля, які докладав український народ, їх не змарнували, щоб ми не зупинилися на півдороги і щоби наші рішучі дії в напрямку реформування країни щодо відповідальності критеріям, які необхідні для членства в Європейському союзі, в НАТО – це принципова наша ключова позиція», - зауважує Петро Порошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Глави Держави.
П’ять років тому, згадує глава держави, метою було не втратити країну, нині – зробити так, аби ті випробування, які випали українському народу, не стали марними. Про це Президент
заявив після того, як подав документи у ЦВК про реєстрацію кандидатом.
«В 2019-му році – ще більша відповідальність, відповідальність за долю країни. Сьогодні ми вже розуміємо, що за ці п’ять років країна пройшла шалені випробування. Дуже важливо, щоби ті жертви, ті зусилля, які докладав український народ, їх не змарнували, щоб ми не зупинилися на півдороги і щоби наші рішучі дії в напрямку реформування країни щодо відповідальності критеріям, які необхідні для членства в Європейському союзі, в НАТО – це принципова наша ключова позиція», - зауважує Петро Порошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія мобілізувалась для «війни з усіма», – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:40
Президентство кардинально змінює життя і ставлення до країни, – Порошенко
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
За тиждень в Україні зникли 263 дитини
Сьогодні, 19:46