Покровський привітав атовців з отриманням омріяного помешкання. ВІДЕО

Андрій Покровський самостійно переказав мільйон гривень особистих коштів на «Програму забезпечення житлом учасників АТО». За її умовами, 50% вартості помешкання покривається з міського бюджету, інші ж 50% атовець оплачує самостійно. Все таки мільйон Покровського підштовхнув депутатську більшість скерувати на програму 1,2 млн грн у відповідь, як і вимагають умови. У результаті це допомогло сімом воїнам АТО отримати кошти на власне помешкання.



Тож привітати атовців з придбанням омріяного житла Андрій Покровський вирішив особисто, – йдеться у сюжеті «





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фінансування програми, що дозволила б атовцям нарешті придбати власне житло, не є пріоритетом для влади міста Луцька. Це питання неодноразово ігнорували у стінах міськради. Однак наприкінці 2018 року депутат Луцької міської радисамостійно переказав мільйон гривень особистих коштів на «Програму забезпечення житлом учасників АТО». За її умовами, 50% вартості помешкання покривається з міського бюджету, інші ж 50% атовець оплачує самостійно. Все таки мільйон Покровського підштовхнув депутатську більшість скерувати на програму 1,2 млн грн у відповідь, як і вимагають умови. У результаті це допомогло сімом воїнам АТО отримати кошти на власне помешкання.Тож привітати атовців з придбанням омріяного житла Андрій Покровський вирішив особисто, – йдеться у сюжеті « 12 каналу ».

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