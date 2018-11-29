вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Покровський привітав атовців з отриманням омріяного помешкання. ВІДЕО

Покровський привітав атовців з отриманням омріяного помешкання. ВІДЕО
Фінансування програми, що дозволила б атовцям нарешті придбати власне житло, не є пріоритетом для влади міста Луцька. Це питання неодноразово ігнорували у стінах міськради. Однак наприкінці 2018 року депутат Луцької міської ради Андрій Покровський самостійно переказав мільйон гривень особистих коштів на «Програму забезпечення житлом учасників АТО». За її умовами, 50% вартості помешкання покривається з міського бюджету, інші ж 50% атовець оплачує самостійно. Все таки мільйон Покровського підштовхнув депутатську більшість скерувати на програму 1,2 млн грн у відповідь, як і вимагають умови. У результаті це допомогло сімом воїнам АТО отримати кошти на власне помешкання.

Тож привітати атовців з придбанням омріяного житла Андрій Покровський вирішив особисто, – йдеться у сюжеті «12 каналу».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Покровський, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія мобілізувалась для «війни з усіма», – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:40
Президентство кардинально змінює життя і ставлення до країни, – Порошенко
Сьогодні, 20:15
Покровський привітав атовців з отриманням омріяного помешкання. ВІДЕО
Сьогодні, 20:03
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
За тиждень в Україні зникли 263 дитини
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
Обіцянки треба виконувати, – депутат Покровський про два мільйони на квартири атовцям Обіцянки треба виконувати, – депутат Покровський про два мільйони на квартири атовцям
29 листопад, 2018, 15:36
У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО
09 серпень, 2018, 13:44
«Карткова халабуда»: чому луцька влада тисне на бізнес «Карткова халабуда»: чому луцька влада тисне на бізнес
17 травень, 2018, 18:41
«Дика далечінь» посеред міста: лучан запрошують на кіноперегляд просто неба «Дика далечінь» посеред міста: лучан запрошують на кіноперегляд просто неба
14 травень, 2018, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія мобілізувалась для «війни з усіма», – Ігор Лапін
Сьогодні, 20:40
 0
Президентство кардинально змінює життя і ставлення до країни, – Порошенко
Сьогодні, 20:15
 0
Покровський привітав атовців з отриманням омріяного помешкання. ВІДЕО
Сьогодні, 20:03
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
За тиждень в Україні зникли 263 дитини
Сьогодні, 19:46
 0
Медіа
відео
1/8