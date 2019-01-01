Юна борчиня, яка увійшла в десятку кращих спортсменів Волині, тренується в Конча-Заспі

Анастасія Алпєєва, що увійшла в 10-ку кращих спортсменів Волинської області, завершує кількатижневі тренування в ДП «Олімпійський навчально-тренувальний центр «Конча-Заспа».



Уродженка Іванич Анастасія Алпєєва розповіла



Дівчина неодноразово займала призові місця у змаганнях з вільної боротьби. Останнім досягненням стали результати Чемпіонату України з вільної боротьби серед дорослих, який відбувся в січні 2019-го року, де Алпєєва посіла 2-ге місце.



Вільною боротьбою Настя займається з 10-ти років, навчалася цьому виду спорту в Іваничівській дитячо-юнацькій спортивній школі. Першим її тренером став Іван Палій.



“Мене на тренування привів тато, дуже йому за це вдячна. Рідні постійно підтримують. Підтримка – це дуже важливо”, – каже спортсменка.



Зараз Анастасія навчається у Львівському училищі фізичної культури, однак продовжує захищати честь Іваничівщини на змаганнях з вільної боротьби.



У Львівському училищі фізкультури Анастасію Алпєєву тренує Олександр Раковський.





Про визнання її однією з кращих спортсменок Волині дівчина дізналась випадково.



“Для мене це стало сюрпризом. Дуже приємно, коли твої спортивні результати оцінюють, згадують про тебе”, – каже вона.



17-річна борчиня поки не ділиться планами на майбутнє, але погоджується з тим, що метою кожного спортсмена є участь в Олімпійських іграх.



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