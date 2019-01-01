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Юна борчиня, яка увійшла в десятку кращих спортсменів Волині, тренується в Конча-Заспі

Юна борчиня, яка увійшла в десятку кращих спортсменів Волині, тренується в Конча-Заспі
17-річна Анастасія Алпєєва, що увійшла в 10-ку кращих спортсменів Волинської області, завершує кількатижневі тренування в ДП «Олімпійський навчально-тренувальний центр «Конча-Заспа».

Уродженка Іванич Анастасія Алпєєва розповіла “БУГу”, що не була на нагородженні кращих спортсменів області, оскільки бере участь у зборі на спортивній базі в Конча-Заспі.

Дівчина неодноразово займала призові місця у змаганнях з вільної боротьби. Останнім досягненням стали результати Чемпіонату України з вільної боротьби серед дорослих, який відбувся в січні 2019-го року, де Алпєєва посіла 2-ге місце.

Вільною боротьбою Настя займається з 10-ти років, навчалася цьому виду спорту в Іваничівській дитячо-юнацькій спортивній школі. Першим її тренером став Іван Палій.

“Мене на тренування привів тато, дуже йому за це вдячна. Рідні постійно підтримують. Підтримка – це дуже важливо”, – каже спортсменка.

Зараз Анастасія навчається у Львівському училищі фізичної культури, однак продовжує захищати честь Іваничівщини на змаганнях з вільної боротьби.

У Львівському училищі фізкультури Анастасію Алпєєву тренує Олександр Раковський.
Юна борчиня, яка увійшла в десятку кращих спортсменів Волині, тренується в Конча-Заспі


Про визнання її однією з кращих спортсменок Волині дівчина дізналась випадково.

“Для мене це стало сюрпризом. Дуже приємно, коли твої спортивні результати оцінюють, згадують про тебе”, – каже вона.

17-річна борчиня поки не ділиться планами на майбутнє, але погоджується з тим, що метою кожного спортсмена є участь в Олімпійських іграх.
Юна борчиня, яка увійшла в десятку кращих спортсменів Волині, тренується в Конча-Заспі

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Теги: Анастасія Алпеєва, спорт, борчиня, Конча-Заспа
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