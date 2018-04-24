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Колишнього сторожа музею-скансена через суд хочуть примусити відшкодувати збитки від пожежі

Колишнього сторожа музею-скансена через суд хочуть примусити відшкодувати збитки від пожежі
Музей історії сільського господарства Волині-скансен позивається до суду на колишнього працівника Віктора Романечка, який в листопаді 2017 року працював сторожем у музеї.

Тоді на території скансена трапилася пожежа, вогонь пошкодив один з екскурсійних об’єктів експозиції - дерев’яну хату. Йдеться в сюжеті UA:Волинь.

Зі слів директора музею Олександра Середюка, у суді вимагають від колишнього працівника частково відшкодувати збитки від пожежі.

Віктор Романечко каже: у тому, що будівля загорілася, не винен і відшкодовувати нічого не буде.

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Теги: музей-скансен, пожежа, охоронець, суд
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