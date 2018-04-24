Колишнього сторожа музею-скансена через суд хочуть примусити відшкодувати збитки від пожежі

Віктора Романечка, який в листопаді 2017 року працював сторожем у музеї.



Тоді на території скансена трапилася пожежа, вогонь пошкодив один з екскурсійних об’єктів експозиції - дерев’яну хату. Йдеться в сюжеті



Зі слів директора музею Олександра Середюка, у суді вимагають від колишнього працівника частково відшкодувати збитки від пожежі.



Віктор Романечко каже: у тому, що будівля загорілася, не винен і відшкодовувати нічого не буде.



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