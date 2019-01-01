Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО





«Громадянська освіта» включає Програму медіаграмотності, яка має на меті посилити стійкість громадян перед силою впливу неправдивої інформації. Повідомляє UA:Волинь на своїй сторінці y



Щоб дізнатися за якими принципами і стандартами працює Суспільне та побачити телебачення зсередини на UA:Волинь прийшли на екскурсію учні 10-Б класу луцької гімназії #14 імені Василя Сухомлинського.



Їх цікавило все: зарплата, робота оператора в студіі, трансляційні апаратні, як користуватися суфлером, як навчитись розпізнавати фейки, маніпуляції та пропаганду, чи є в нас замовні сюжети, чим відрізняється суспільне від державного, яку освіту потрібно отримати, щоб працювати на телебаченні.



Працівники UA:Волинь старались дати вичерпні відповіді на запитання школярів.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У сучасній школі є предмет «Громадянська освіта», де навчають школярів бути громадянами у найширшому розумінні. Набір знань, умінь і навичок, які отримає дитина на таких уроках дозволить їй виживати і бути успішним членом суспільства.«Громадянська освіта» включає Програму медіаграмотності, яка має на меті посилити стійкість громадян перед силою впливу неправдивої інформації. Повідомляє UA:Волинь на своїй сторінці y facebook Щоб дізнатися за якими принципами і стандартами працює Суспільне та побачити телебачення зсередини на UA:Волинь прийшли на екскурсію учні 10-Б класу луцької гімназії #14 імені Василя Сухомлинського.Їх цікавило все: зарплата, робота оператора в студіі, трансляційні апаратні, як користуватися суфлером, як навчитись розпізнавати фейки, маніпуляції та пропаганду, чи є в нас замовні сюжети, чим відрізняється суспільне від державного, яку освіту потрібно отримати, щоб працювати на телебаченні.Працівники UA:Волинь старались дати вичерпні відповіді на запитання школярів.

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