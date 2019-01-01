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Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО
У сучасній школі є предмет «Громадянська освіта», де навчають школярів бути громадянами у найширшому розумінні. Набір знань, умінь і навичок, які отримає дитина на таких уроках дозволить їй виживати і бути успішним членом суспільства.

«Громадянська освіта» включає Програму медіаграмотності, яка має на меті посилити стійкість громадян перед силою впливу неправдивої інформації. Повідомляє UA:Волинь на своїй сторінці y facebook.

Щоб дізнатися за якими принципами і стандартами працює Суспільне та побачити телебачення зсередини на UA:Волинь прийшли на екскурсію учні 10-Б класу луцької гімназії #14 імені Василя Сухомлинського.

Їх цікавило все: зарплата, робота оператора в студіі, трансляційні апаратні, як користуватися суфлером, як навчитись розпізнавати фейки, маніпуляції та пропаганду, чи є в нас замовні сюжети, чим відрізняється суспільне від державного, яку освіту потрібно отримати, щоб працювати на телебаченні.

Працівники UA:Волинь старались дати вичерпні відповіді на запитання школярів.
Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО

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Теги: Суспільне телебачення, школярі, громадянська освіта
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