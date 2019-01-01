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Кожен 46-ий волинянин – хворіє на рак. ВІДЕО

Кожен 46-ий волинянин – хворіє на рак. ВІДЕО
На сьогодні кожен 46-й волинянин має діагноз рак, – розповів головний лікар Волинського обласного онкодиспансеру Юрій Малімон.

Найбільше пухлин виявляють серед вікової категорії 50-69 років, - повідомляє UA:Волинь.

Рак «молодшає», захворюваність щороку зростає на 2%, – каже лікар.

У Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями, який відзначають 4 лютого, журналісти поспілкувалися з лікарями і пацієнтами.


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Теги: рак, онологічий диспансер, захворювання, Юрій Малімон, статистика, діагностика
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