Кожен 46-ий волинянин – хворіє на рак. ВІДЕО

Юрій Малімон.



Найбільше пухлин виявляють серед вікової категорії 50-69 років, - повідомляє



Рак «молодшає», захворюваність щороку зростає на 2%, – каже лікар.



У Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями, який відзначають 4 лютого, журналісти поспілкувалися з лікарями і пацієнтами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогодні кожен 46-й волинянин має діагноз рак, – розповів головний лікар Волинського обласного онкодиспансеруНайбільше пухлин виявляють серед вікової категорії 50-69 років, - повідомляє UA:Волинь Рак «молодшає», захворюваність щороку зростає на 2%, – каже лікар.У Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями, який відзначають 4 лютого, журналісти поспілкувалися з лікарями і пацієнтами.

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