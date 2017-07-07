У Луцьку «Лісапетний батальйон» наспівав на 200 тисяч для центру у Волновасі. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, що в травні 2014 року поблизу міста Волноваха під час нападу бойовиків так званої ДНР загинули 18 бійців, більшість з них були волиняни.



Через три роки після цієї трагічної події у Волновасі заклали капсулу на місці, де мав бути пам'ятний храмовий комплекс. У травні 2018 відкрили храм. Нині ж збирають гроші на гуманітарний центр, що зводять на території комплексу.



Щоб пришвидшити збір коштів благодійний фонд "Волинь2014" організував концерт, у якому взяв участь гурт "Лісапетний батальйон".



Деталі – в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час благодійного концерту за участю гурту «Лісапетного батальйону», що відбувся у Волинському облмуздрамтеатрі, вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень на розбудову храму у Волновасі.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Нагадаємо, що в травні 2014 року поблизу міста Волноваха під час нападу бойовиків так званої ДНР загинули 18 бійців, більшість з них були волиняни.Через три роки після цієї трагічної події у Волновасі заклали капсулу на місці, де мав бути пам'ятний храмовий комплекс. У травні 2018 відкрили храм. Нині ж збирають гроші на гуманітарний центр, що зводять на території комплексу.Щоб пришвидшити збір коштів благодійний фонд "Волинь2014" організував концерт, у якому взяв участь гурт "Лісапетний батальйон".Деталі – в сюжеті.

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