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Через постійні підтоплення у селі під Луцьком замість дороги – озеро. ВІДЕО

Через постійні підтоплення у селі під Луцьком замість дороги – озеро. ВІДЕО
Уже кілька років підряд жителі села Великий Омеляник потерпають від підтоплень.

Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ Луцьк.

Мешканка села пані Євгенія живе, як і решта мешканців частини вулиці Дубової, немов над каналами знаменитої Венеції.

Розповідає, за десятки років суцільного бездоріжжя вже звикла, як до весняних, так і до осінніх потопів. До своєрідної прибережної реальності довелось підлаштувати навіть домашнього улюбленця Біма та змайструвати йому будку на підвищенні.

А масштаби водойми, яка за словами місцевих мешканців, на весну буде вдвічі більшою, просто вражають. Пану Анатолію, який проживає в самому серці суцільного бездоріжжя, доводиться нелегко. Щодня гумові чоботи і троє діток на руках вздовж затопленої вулиці.

«Ось такі сумні реалії сьогодення», - зітхає чоловік.

Анатолій додає, що за вісім років на цю дорогу лише минулоріч виділили близько двохсот тисяч гривень. Оце і все.

Більше – у сюжеті.

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Теги: Великий Омеляник, село, дорога, підтоплення
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