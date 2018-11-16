Через постійні підтоплення у селі під Луцьком замість дороги – озеро. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Мешканка села пані Євгенія живе, як і решта мешканців частини вулиці Дубової, немов над каналами знаменитої Венеції.



Розповідає, за десятки років суцільного бездоріжжя вже звикла, як до весняних, так і до осінніх потопів. До своєрідної прибережної реальності довелось підлаштувати навіть домашнього улюбленця Біма та змайструвати йому будку на підвищенні.



А масштаби водойми, яка за словами місцевих мешканців, на весну буде вдвічі більшою, просто вражають. Пану Анатолію, який проживає в самому серці суцільного бездоріжжя, доводиться нелегко. Щодня гумові чоботи і троє діток на руках вздовж затопленої вулиці.



«Ось такі сумні реалії сьогодення», - зітхає чоловік.



Анатолій додає, що за вісім років на цю дорогу лише минулоріч виділили близько двохсот тисяч гривень. Оце і все.



Більше – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже кілька років підряд жителі села Великий Омеляник потерпають від підтоплень.Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ Луцьк Мешканка села пані Євгенія живе, як і решта мешканців частини вулиці Дубової, немов над каналами знаменитої Венеції.Розповідає, за десятки років суцільного бездоріжжя вже звикла, як до весняних, так і до осінніх потопів. До своєрідної прибережної реальності довелось підлаштувати навіть домашнього улюбленця Біма та змайструвати йому будку на підвищенні.А масштаби водойми, яка за словами місцевих мешканців, на весну буде вдвічі більшою, просто вражають. Пану Анатолію, який проживає в самому серці суцільного бездоріжжя, доводиться нелегко. Щодня гумові чоботи і троє діток на руках вздовж затопленої вулиці.«Ось такі сумні реалії сьогодення», - зітхає чоловік.Анатолій додає, що за вісім років на цю дорогу лише минулоріч виділили близько двохсот тисяч гривень. Оце і все.Більше – у сюжеті.

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