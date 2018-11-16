Через постійні підтоплення у селі під Луцьком замість дороги – озеро. ВІДЕО
Сьогодні, 23:35
Уже кілька років підряд жителі села Великий Омеляник потерпають від підтоплень.
Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ Луцьк.
Мешканка села пані Євгенія живе, як і решта мешканців частини вулиці Дубової, немов над каналами знаменитої Венеції.
Розповідає, за десятки років суцільного бездоріжжя вже звикла, як до весняних, так і до осінніх потопів. До своєрідної прибережної реальності довелось підлаштувати навіть домашнього улюбленця Біма та змайструвати йому будку на підвищенні.
А масштаби водойми, яка за словами місцевих мешканців, на весну буде вдвічі більшою, просто вражають. Пану Анатолію, який проживає в самому серці суцільного бездоріжжя, доводиться нелегко. Щодня гумові чоботи і троє діток на руках вздовж затопленої вулиці.
«Ось такі сумні реалії сьогодення», - зітхає чоловік.
Анатолій додає, що за вісім років на цю дорогу лише минулоріч виділили близько двохсот тисяч гривень. Оце і все.
Більше – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Сфера-ТВ Луцьк.
Мешканка села пані Євгенія живе, як і решта мешканців частини вулиці Дубової, немов над каналами знаменитої Венеції.
Розповідає, за десятки років суцільного бездоріжжя вже звикла, як до весняних, так і до осінніх потопів. До своєрідної прибережної реальності довелось підлаштувати навіть домашнього улюбленця Біма та змайструвати йому будку на підвищенні.
А масштаби водойми, яка за словами місцевих мешканців, на весну буде вдвічі більшою, просто вражають. Пану Анатолію, який проживає в самому серці суцільного бездоріжжя, доводиться нелегко. Щодня гумові чоботи і троє діток на руках вздовж затопленої вулиці.
«Ось такі сумні реалії сьогодення», - зітхає чоловік.
Анатолій додає, що за вісім років на цю дорогу лише минулоріч виділили близько двохсот тисяч гривень. Оце і все.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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