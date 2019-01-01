вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 лютого на Волині: гортаючи календар

5 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають керівник прес-служби Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук (на фото), підприємець Юрій Довгун, футболіст Сергій Подригуля.

Іменини сьогодні у Геннадія, Климента, Феоктиста.

Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, радості від життя й невичерпної наснаги.

Окрім цього, 5-го лютого 1998 року була зареєстрована газета Володимир-Волинської єпархії УПЦ «Волинь православна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через постійні підтоплення у селі під Луцьком замість дороги – озеро. ВІДЕО
04 лютий, 23:35
Кожен 46-ий волинянин – хворіє на рак. ВІДЕО
04 лютий, 22:36
Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО
04 лютий, 22:15
Колишнього сторожа музею-скансена через суд хочуть примусити відшкодувати збитки від пожежі
04 лютий, 21:49
Схожі новини
4 лютого на Волині: гортаючи календар 4 лютого на Волині: гортаючи календар
04 лютий, 00:00
3 лютого на Волині: гортаючи календар 3 лютого на Волині: гортаючи календар
03 лютий, 00:00
2 лютого на Волині: гортаючи календар 2 лютого на Волині: гортаючи календар
02 лютий, 00:00
1 лютого на Волині: гортаючи календар 1 лютого на Волині: гортаючи календар
01 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Через постійні підтоплення у селі під Луцьком замість дороги – озеро. ВІДЕО
04 лютий, 23:35
 0
Кожен 46-ий волинянин – хворіє на рак. ВІДЕО
04 лютий, 22:36
 0
Луцьким школярам розповіли, як розпізнавати фейкові новини. ФОТО
04 лютий, 22:15
 0
Колишнього сторожа музею-скансена через суд хочуть примусити відшкодувати збитки від пожежі
04 лютий, 21:49
 0
Медіа
відео
1/8