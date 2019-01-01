Лучанка закликає підтримати використання марихуани в медичних цілях

Ніна Резніченко — засновниця та керівниця громадської організації «Афіна. Жінки проти раку». Вже п’ять років вона живе у ремісії — у жінки виявили рак молочної залози.



Її організація однією з перших виступила за узаконення медичного канабісу в Україні та підтримала петицію з вимогою законодавчо врегулювати канабісу для науки та медицини, - повідомляє



Препарати, створені на основі канабісу, застосовують при хронічних болях, епілепсії, астмі, хворобах Альцгеймера та Паркінсона, при лікуванні посттравматичного синдрому у військових. Онкохворі, які вживають такі препарати, говорять, що це підвищує апетит, допомагає від безсоння та при нудоті, заспокоює нерви.



Співзасновниця ГО «Афіна. Жінки проти раку» Вікторія Романюк в ремісії з 2016 року. Жінка живе у Луцьку, там у неї виявили рак молочної залози, проте лікування вона продовжила в Національному інституті раку в Києві. Жінка говорить — суспільство не до кінця розуміє необхідність узаконення марихуани, адже не всі стикаються з проблемами онкохворих.



Цього року організація Ніни візьме участь у Міжнародній медичній канабіс-конференції, яка відбудеться наприкінці травня у Києві. Там обговорюватимуть використання канабісу при лікуванні хворих на СНІД, епілепсії, посттравматичного синдрому, використання препаратів при лікуванні раку.



Нині петиція на сайті Верховної Ради зібрала більше 13 тисяч підписів із 25 необхідних. Збір підписів триває до 30 квітня. Серед підписантів — 16 громадських організацій та благодійних фондів.



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