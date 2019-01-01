вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Навіть одна цигарка – смертельна: розвіяли міф про куріння

Навіть одна цигарка – смертельна: розвіяли міф про куріння
Навіть одна цигарка на день збільшує ризик захворіти на рак.

Зараз вже довели причинно-наслідковий зв’язок між курінням і раком легенів.

Про це під час прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби проти раку заявив нейрохірург-онколог Антон Шкіряк, передає прес-служба Українського Центру контролю над тютюном.

Він зазначив, що відмова від згубної звички підвищує шанси прожити довше на 80-90%, адже немає допустимої дози тютюну і навіть фільтри не захищають легені від впливу нікотину.

Рак – друга з основних причин смертності у світі після серцево-судинних захворювань. В Україні від онкології щороку помирає 90 тисяч осіб. 21% смертей від раку трапляються через куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: куріння, міф, рак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За місяць майже 400 волинян їдуть на заробітки за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:12
Навіть одна цигарка – смертельна: розвіяли міф про куріння
Сьогодні, 01:46
Лучанка закликає підтримати використання марихуани в медичних цілях
Сьогодні, 00:31
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через постійні підтоплення у селі під Луцьком замість дороги – озеро. ВІДЕО
04 лютий, 23:35
Схожі новини
Кожен 46-ий волинянин – хворіє на рак. ВІДЕО Кожен 46-ий волинянин – хворіє на рак. ВІДЕО
04 лютий, 22:36
Рак грудей у чоловіків лікувати складніше, – волинський онкохірург Рак грудей у чоловіків лікувати складніше, – волинський онкохірург
01 лютий, 14:35
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
31 січень, 15:33
Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика Ніколи не побачу, якими могли бути твої діти, – мама померлого від раку Роми Гальчика
31 січень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За місяць майже 400 волинян їдуть на заробітки за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:12
 0
Навіть одна цигарка – смертельна: розвіяли міф про куріння
Сьогодні, 01:46
 0
Лучанка закликає підтримати використання марихуани в медичних цілях
Сьогодні, 00:31
 0
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Через постійні підтоплення у селі під Луцьком замість дороги – озеро. ВІДЕО
04 лютий, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8