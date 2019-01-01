На Волині розмитнюють близько 700 «євроблях» за добу. ВІДЕО





Чи дійсно в Україні була шалена кількість автомобілів на європейській реєстрації, чи то автовласники за звичкою відкладали процедуру до останнього дня - та сьогодні і брокерам, і працівникам митниці роботи вистачає. Йдеться в сюжеті



Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року набули чинності законодавчі норми щодо легалізації авто на європейських номерах.



У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей для вільного обігу авто на території України, особливістю якого був знижений акцизний податок.



22 лютого 2019 року пільговий період розмитнення завершується, після чого власникам "євроблях" доведеться сплачувати за оформлення повну ставку акцизу, тож не дивно, що на митних постах нині такий ажіотаж.



Речниця Волинської митниці Валентина Черниш наголошує, аби всі автовласники одразу скористалися поетапними інструкціями, зараз би такого ажіотажу не було.



За даними ДФС України, з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року було оформлено понад 65 тисяч автомобілів. Волинь – один з регіонів, де громадяни найчастіше реєструють розмитнені транспортні засоби, близько 700 автівок за добу. Загальна кількість за три місяці - близько 20 000 .



Митний брокер Сергій Ліманов зазначає, що автомобілі, які вперше заїжджають у зону митного контролю, стають у відповідну чергу, адже митний термінал просто не може вмістити усі транспортні засоби. Значно простіше доводиться тим, чиї автомобілі вже перебували на території України.



Охочих легалізувати свої авто не бракує, щоправда, часу залишилось обмаль. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш наголошує, що кожен охочий завезти автомобіль з-за кордону має пам'ятати про всі документальні нюанси .



Усім легалізувати "євробляхи" за пільговими ставка навряд чи вийде, тут, як то кажуть, "хто перший встав, той і штани вбрав".



Однак, можливість розмитнити авто на загальних підставах не втрачається: власники автівок на імпортних номерах зможуть зареєструвати в Україні свій транспортний засіб до 24 травня. Хто не встигне цього зробити вчасно, матиме чималі штрафи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митних постах, як то кажуть, «ні пройти, ні проїхати».Чи дійсно в Україні була шалена кількість автомобілів на європейській реєстрації, чи то автовласники за звичкою відкладали процедуру до останнього дня - та сьогодні і брокерам, і працівникам митниці роботи вистачає. Йдеться в сюжеті Сфета ТВ Луцьк Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року набули чинності законодавчі норми щодо легалізації авто на європейських номерах.У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей для вільного обігу авто на території України, особливістю якого був знижений акцизний податок.22 лютого 2019 року пільговий період розмитнення завершується, після чого власникам "євроблях" доведеться сплачувати за оформлення повну ставку акцизу, тож не дивно, що на митних постах нині такий ажіотаж.Речниця Волинської митниці Валентина Черниш наголошує, аби всі автовласники одразу скористалися поетапними інструкціями, зараз би такого ажіотажу не було.За даними ДФС України, з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року було оформлено понад 65 тисяч автомобілів. Волинь – один з регіонів, де громадяни найчастіше реєструють розмитнені транспортні засоби, близько 700 автівок за добу. Загальна кількість за три місяці - близько 20 000 .Митний брокер Сергій Ліманов зазначає, що автомобілі, які вперше заїжджають у зону митного контролю, стають у відповідну чергу, адже митний термінал просто не може вмістити усі транспортні засоби. Значно простіше доводиться тим, чиї автомобілі вже перебували на території України.Охочих легалізувати свої авто не бракує, щоправда, часу залишилось обмаль. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш наголошує, що кожен охочий завезти автомобіль з-за кордону має пам'ятати про всі документальні нюанси .Усім легалізувати "євробляхи" за пільговими ставка навряд чи вийде, тут, як то кажуть, "хто перший встав, той і штани вбрав".Однак, можливість розмитнити авто на загальних підставах не втрачається: власники автівок на імпортних номерах зможуть зареєструвати в Україні свій транспортний засіб до 24 травня. Хто не встигне цього зробити вчасно, матиме чималі штрафи.

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