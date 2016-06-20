За місяць майже 400 волинян їдуть на заробітки за кордон. ВІДЕО





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Костянтин чекає під візовим центром оформлення документів вже не вперше. Чоловік розповідає, що вже й забув, як це – працювати в Україні. В сусідній Польщі має вдвічі, а, якщо добре постаратись, то й втричі більше, аніж на батьківщині.



Різноробочим, будівельником, пакувальником, а зараз сортувальником товару – волинянин Сергій за 5 років роботи за кордоном, встиг опанувати безліч професій. Причина того, щоб безперервно їздити до сусідньої Польщі, одна – гроші.



Міграція, каже директорка польської фірми з працевлаштування в Луцьку Оксана Гнідка, справді набрала шалених обертів. Однак, стверджує жінка, сумно від того, що за кордон їдуть молоді пари, що не бажають і не планують повертатися в Україну.



А ще щодня звертаються по кілька десятків обдурених так званими «рішалами» людей, розповідає Оксана Гнідка. Розчаровані, але з надією на краще, заробітчани не полишають сподівання на гарний заробіток за кордоном і вкотре оформляють документи на виїзд.



Однак, попри сумні показники числа заробітчан, які, на жаль, лише зростають, серед волинян зустрічаються і оптимісти, котрі впевнені, що гідно заробляти можна й не полишаючи власну країну.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року кількість охочих поїхати на заробтіки за кордон серед волинян – зросла.Йдеться у сюжеті Сфера ТВ чекає під візовим центром оформлення документів вже не вперше. Чоловік розповідає, що вже й забув, як це – працювати в Україні. В сусідній Польщі має вдвічі, а, якщо добре постаратись, то й втричі більше, аніж на батьківщині.Різноробочим, будівельником, пакувальником, а зараз сортувальником товару – волинянинза 5 років роботи за кордоном, встиг опанувати безліч професій. Причина того, щоб безперервно їздити до сусідньої Польщі, одна – гроші.Міграція, каже директорка польської фірми з працевлаштування в Луцьку, справді набрала шалених обертів. Однак, стверджує жінка, сумно від того, що за кордон їдуть молоді пари, що не бажають і не планують повертатися в Україну.А ще щодня звертаються по кілька десятків обдурених так званими «рішалами» людей, розповідає Оксана Гнідка. Розчаровані, але з надією на краще, заробітчани не полишають сподівання на гарний заробіток за кордоном і вкотре оформляють документи на виїзд.Однак, попри сумні показники числа заробітчан, які, на жаль, лише зростають, серед волинян зустрічаються і оптимісти, котрі впевнені, що гідно заробляти можна й не полишаючи власну країну.Більше – у сюжеті.

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