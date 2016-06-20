За місяць майже 400 волинян їдуть на заробітки за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:12
З початку року кількість охочих поїхати на заробтіки за кордон серед волинян – зросла.
Йдеться у сюжеті Сфера ТВ.
Костянтин чекає під візовим центром оформлення документів вже не вперше. Чоловік розповідає, що вже й забув, як це – працювати в Україні. В сусідній Польщі має вдвічі, а, якщо добре постаратись, то й втричі більше, аніж на батьківщині.
Різноробочим, будівельником, пакувальником, а зараз сортувальником товару – волинянин Сергій за 5 років роботи за кордоном, встиг опанувати безліч професій. Причина того, щоб безперервно їздити до сусідньої Польщі, одна – гроші.
Міграція, каже директорка польської фірми з працевлаштування в Луцьку Оксана Гнідка, справді набрала шалених обертів. Однак, стверджує жінка, сумно від того, що за кордон їдуть молоді пари, що не бажають і не планують повертатися в Україну.
А ще щодня звертаються по кілька десятків обдурених так званими «рішалами» людей, розповідає Оксана Гнідка. Розчаровані, але з надією на краще, заробітчани не полишають сподівання на гарний заробіток за кордоном і вкотре оформляють документи на виїзд.
Однак, попри сумні показники числа заробітчан, які, на жаль, лише зростають, серед волинян зустрічаються і оптимісти, котрі впевнені, що гідно заробляти можна й не полишаючи власну країну.
Більше – у сюжеті.
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Йдеться у сюжеті Сфера ТВ.
Костянтин чекає під візовим центром оформлення документів вже не вперше. Чоловік розповідає, що вже й забув, як це – працювати в Україні. В сусідній Польщі має вдвічі, а, якщо добре постаратись, то й втричі більше, аніж на батьківщині.
Різноробочим, будівельником, пакувальником, а зараз сортувальником товару – волинянин Сергій за 5 років роботи за кордоном, встиг опанувати безліч професій. Причина того, щоб безперервно їздити до сусідньої Польщі, одна – гроші.
Міграція, каже директорка польської фірми з працевлаштування в Луцьку Оксана Гнідка, справді набрала шалених обертів. Однак, стверджує жінка, сумно від того, що за кордон їдуть молоді пари, що не бажають і не планують повертатися в Україну.
А ще щодня звертаються по кілька десятків обдурених так званими «рішалами» людей, розповідає Оксана Гнідка. Розчаровані, але з надією на краще, заробітчани не полишають сподівання на гарний заробіток за кордоном і вкотре оформляють документи на виїзд.
Однак, попри сумні показники числа заробітчан, які, на жаль, лише зростають, серед волинян зустрічаються і оптимісти, котрі впевнені, що гідно заробляти можна й не полишаючи власну країну.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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