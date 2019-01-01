У Луцьку парафії не поспішають переходити до нової церкви. ВІДЕО





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Однак, Луцьк такою активністю похвалитися не може. Священики Московського патріархату стоять на своєму, мовляв, Бог один і віра – єдина. Відтак, про перехід не може бути й мови.



Лучани зазначають, що релігійні переконання, то надто особиста справа. Мовляв, прихожанам Московського патріархату теж нелегко.



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