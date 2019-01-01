У Луцьку парафії не поспішають переходити до нової церкви. ВІДЕО
Сьогодні, 04:22
Отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви безумовно історична подія для народу. Результатів довго чекати не довелося – регулярно у ЗМІ з'являється інформація, що сільські церковні громади переходять під юрисдикцію ПЦУ.
Йдеться в сюжеті Сфера ТВ.
Однак, Луцьк такою активністю похвалитися не може. Священики Московського патріархату стоять на своєму, мовляв, Бог один і віра – єдина. Відтак, про перехід не може бути й мови.
Лучани зазначають, що релігійні переконання, то надто особиста справа. Мовляв, прихожанам Московського патріархату теж нелегко.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Йдеться в сюжеті Сфера ТВ.
Однак, Луцьк такою активністю похвалитися не може. Священики Московського патріархату стоять на своєму, мовляв, Бог один і віра – єдина. Відтак, про перехід не може бути й мови.
Лучани зазначають, що релігійні переконання, то надто особиста справа. Мовляв, прихожанам Московського патріархату теж нелегко.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку парафії не поспішають переходити до нової церкви. ВІДЕО
Сьогодні, 04:22
На Миколаївщині чоловік побив та зґвалтував 13-річну дівчинку
Сьогодні, 03:36
За місяць майже 400 волинян їдуть на заробітки за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:12
Навіть одна цигарка – смертельна: розвіяли міф про куріння
Сьогодні, 01:46