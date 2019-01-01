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У Луцьку парафії не поспішають переходити до нової церкви. ВІДЕО

У Луцьку парафії не поспішають переходити до нової церкви. ВІДЕО
Отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви безумовно історична подія для народу. Результатів довго чекати не довелося – регулярно у ЗМІ з'являється інформація, що сільські церковні громади переходять під юрисдикцію ПЦУ.

Йдеться в сюжеті Сфера ТВ.

Однак, Луцьк такою активністю похвалитися не може. Священики Московського патріархату стоять на своєму, мовляв, Бог один і віра – єдина. Відтак, про перехід не може бути й мови.

Лучани зазначають, що релігійні переконання, то надто особиста справа. Мовляв, прихожанам Московського патріархату теж нелегко.

Більше – у сюжеті.

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Теги: парафія, перехід, ПЦУ, УПЦ МП, Луцьк
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