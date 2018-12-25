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Нове маркування продуктів в Україні – що вказуватиметься на етикетці

Нове маркування продуктів в Україні – що вказуватиметься на етикетці
Закон № 8450 Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів підписав президент України Петро Порошенко, йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ зобов’язує всіх виробників забезпечити розбірливість на етикетці, зокрема, мінімальний розмір шрифта, яким пишеться інформація про продукт.

Обов’язково необхідно буде вказувати інформацію про алергени, використання рафінованої олії та жирів рослинного походження, пальмової олії.

Також на етикетці повинна бути інформація про те, чи піддавався продукт заморожуванню або розморожуванню, а також новий для України підхід до позначення термінів придатності залежно від того, наскільки продукт швидко псується.

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Теги: закон, маркування продуктів
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