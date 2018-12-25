Нове маркування продуктів в Україні – що вказуватиметься на етикетці

Петро Порошенко, йдеться на



Документ зобов’язує всіх виробників забезпечити розбірливість на етикетці, зокрема, мінімальний розмір шрифта, яким пишеться інформація про продукт.



Обов’язково необхідно буде вказувати інформацію про алергени, використання рафінованої олії та жирів рослинного походження, пальмової олії.



Також на етикетці повинна бути інформація про те, чи піддавався продукт заморожуванню або розморожуванню, а також новий для України підхід до позначення термінів придатності залежно від того, наскільки продукт швидко псується.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закон № 8450 Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів підписав президент України, йдеться на сайті Верховної Ради Документ зобов’язує всіх виробників забезпечити розбірливість на етикетці, зокрема, мінімальний розмір шрифта, яким пишеться інформація про продукт.Обов’язково необхідно буде вказувати інформацію про алергени, використання рафінованої олії та жирів рослинного походження, пальмової олії.Також на етикетці повинна бути інформація про те, чи піддавався продукт заморожуванню або розморожуванню, а також новий для України підхід до позначення термінів придатності залежно від того, наскільки продукт швидко псується.

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