У селі на Волині обікрали подвір'я





Про це пише



В одну із нещодавніх ночей із двору місцевого жителя зникли плуг, культиватор і металобрухт.



Господар зазнав збитків на суму 7000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Журавники Горохівського району невідомий вкрав із подвір'я плуг, культиватор і металобрухт.Про це пише Волинь Нова В одну із нещодавніх ночей із двору місцевого жителя зникли плуг, культиватор і металобрухт.Господар зазнав збитків на суму 7000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію