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У селі на Волині обікрали подвір'я

У селі на Волині обікрали подвір'я
У селі Журавники Горохівського району невідомий вкрав із подвір'я плуг, культиватор і металобрухт.

Про це пише Волинь Нова.

В одну із нещодавніх ночей із двору місцевого жителя зникли плуг, культиватор і металобрухт.

Господар зазнав збитків на суму 7000 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь
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