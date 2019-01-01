У селі на Волині обікрали подвір'я
Сьогодні, 08:12
У селі Журавники Горохівського району невідомий вкрав із подвір'я плуг, культиватор і металобрухт.
Про це пише Волинь Нова.
В одну із нещодавніх ночей із двору місцевого жителя зникли плуг, культиватор і металобрухт.
Господар зазнав збитків на суму 7000 гривень.
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Про це пише Волинь Нова.
В одну із нещодавніх ночей із двору місцевого жителя зникли плуг, культиватор і металобрухт.
Господар зазнав збитків на суму 7000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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