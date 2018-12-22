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Помер професор луцького вишу. ФОТО

Помер професор луцького вишу. ФОТО
Відійшов у вічність професор та вчений Володимир Мельник, який працював у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Про це повідомили у прес-службі вишу.

Ректорат та колектив Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки глибоко сумують із приводу смерті професора кафедри – доктора технічних наук, заслуженого працівника народної освіти України, члена Українського геодезичного товариства, почесного геодезиста України, дійсного члена Нью-Йоркської академії наук, члена-кореспондента Інженерної академії наук України Володимира Миколайовича Мельника і висловлюють щире співчуття рідним і близьким небіжчика.

«Світла пам’ять про талановитого вченого, прекрасного педагога і чудову людину назавжди збережеться у пам’яті його колег та студентів», – йдеться у повідомленні.

Довідково:

Володимир Мельник обіймав посаду декана географічного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки з 1999 по 2005 роки.

З 2004 по 2016 роки доктор технічних наук, професор Мельник В.М. – завідувач новоствореної кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Помер професор луцького вишу. ФОТО

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Теги: смерть, професор, Луцьк
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