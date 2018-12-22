Помер професор луцького вишу. ФОТО

Володимир Мельник, який працював у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.



Про це повідомили у прес-службі вишу.



Ректорат та колектив Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки глибоко сумують із приводу смерті професора кафедри – доктора технічних наук, заслуженого працівника народної освіти України, члена Українського геодезичного товариства, почесного геодезиста України, дійсного члена Нью-Йоркської академії наук, члена-кореспондента Інженерної академії наук України Володимира Миколайовича Мельника і висловлюють щире співчуття рідним і близьким небіжчика.



«Світла пам’ять про талановитого вченого, прекрасного педагога і чудову людину назавжди збережеться у пам’яті його колег та студентів», – йдеться у повідомленні.



Довідково:



Володимир Мельник обіймав посаду декана географічного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки з 1999 по 2005 роки.



З 2004 по 2016 роки доктор технічних наук, професор Мельник В.М. – завідувач новоствореної кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки



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