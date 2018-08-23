У тролейбусі ножем поранили чоловіка, який заступився за дівчину
Сьогодні, 09:17
В Одесі чоловік поранив ножем у живіт пасажира тролейбуса.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні ввечері в районі Іванівського шляхопроводу в тролейбусі, що прямував за маршрутом №12.
За словами очевидців, потерпілий заступився за дівчину, до якої приставали кілька чоловіків. Один із них вдарив чоловіка ножем в область черевної порожнини.
Радник начальника регіонального главку Нацполіціх Руслан Форостяк підтвердив виданню факт пригоди.
«Потерпілого госпіталізовано. Підозрюваного затримано», – сказав Форостяк.
За деякими даними, зловмисник раніше був засуджений за аналогічні злочини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні ввечері в районі Іванівського шляхопроводу в тролейбусі, що прямував за маршрутом №12.
За словами очевидців, потерпілий заступився за дівчину, до якої приставали кілька чоловіків. Один із них вдарив чоловіка ножем в область черевної порожнини.
Радник начальника регіонального главку Нацполіціх Руслан Форостяк підтвердив виданню факт пригоди.
«Потерпілого госпіталізовано. Підозрюваного затримано», – сказав Форостяк.
За деякими даними, зловмисник раніше був засуджений за аналогічні злочини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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