У тролейбусі ножем поранили чоловіка, який заступився за дівчину





Як повідомили



За словами очевидців, потерпілий заступився за дівчину, до якої приставали кілька чоловіків. Один із них вдарив чоловіка ножем в область черевної порожнини.



Радник начальника регіонального главку Нацполіціх Руслан Форостяк підтвердив виданню факт пригоди.



«Потерпілого госпіталізовано. Підозрюваного затримано», – сказав Форостяк.



За деякими даними, зловмисник раніше був засуджений за аналогічні злочини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі чоловік поранив ножем у живіт пасажира тролейбуса.Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні ввечері в районі Іванівського шляхопроводу в тролейбусі, що прямував за маршрутом №12.За словами очевидців, потерпілий заступився за дівчину, до якої приставали кілька чоловіків. Один із них вдарив чоловіка ножем в область черевної порожнини.Радник начальника регіонального главку Нацполіціхпідтвердив виданню факт пригоди.«Потерпілого госпіталізовано. Підозрюваного затримано», – сказав Форостяк.За деякими даними, зловмисник раніше був засуджений за аналогічні злочини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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