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У тролейбусі ножем поранили чоловіка, який заступився за дівчину

У тролейбусі ножем поранили чоловіка, який заступився за дівчину
В Одесі чоловік поранив ножем у живіт пасажира тролейбуса.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні ввечері в районі Іванівського шляхопроводу в тролейбусі, що прямував за маршрутом №12.

За словами очевидців, потерпілий заступився за дівчину, до якої приставали кілька чоловіків. Один із них вдарив чоловіка ножем в область черевної порожнини.

Радник начальника регіонального главку Нацполіціх Руслан Форостяк підтвердив виданню факт пригоди.

«Потерпілого госпіталізовано. Підозрюваного затримано», – сказав Форостяк.

За деякими даними, зловмисник раніше був засуджений за аналогічні злочини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: ніж, Одеса, поліцічя
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