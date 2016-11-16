вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Проти грипу вакцинували менше 1% волинян

Проти грипу вакцинували менше 1% волинян
На Волині проти грипу вакциновані менше 1 відсотка населення області.

Про це пише прес-служба Волинської ОДА з посиланням на Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

За даними закладів охорони здоров’я, за останній тиждень кількість хворих на грип зросла на 13,6% в порівнянні з попереднім тижнем і становить 6 тис. 970 проти 6 тис. 132 минулого тижня. Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 672,3 на 100 тисяч населення і перевищив епідемічний поріг на 6%.

Зокрема, епідемічний поріг перевищений в 11 районах області, а саме: в Турійському – на 10,2%, Іваничівському – на 12,1%, Камінь-Каширському – на 14,9%, Любомльському – на 15,6%, Маневицькому – на 16,8%, Шацькому – на 18,6%, Горохівському – на 25,8%, Старовижівському – на 25,9%, Любешівському – на 46,5%, Рожищенському – на 61,9%, м. Нововолинську – на 2,9%. Найвищий рівень захворюваності в Ковельському районі, де епідемічний поріг перевищений на 82%.

Зростання захворюваності спричинений збільшенням хворих у всіх вікових групах, але найбільше зросла захворюваність серед дітей у віковій групі 0-4 роки (на 18%) та у віковій групі 5-14 років (на 27%).

Кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби зменшилася, кількість госпіталізованих склала 2% від загальної кількості хворих проти 2,7% минулого тижня.

В окремих навчально-виховних закладах понад 20 % учнів відсутні по хворобі, тому лікарі-епідеміологи надали рекомендації щодо тимчасового призупинення навчання у загальноосвітніх школах. Станом на 1 лютого 2019 року припинили навчання в 45 закладах освіти, в т.ч. 42 загальноосвітніх школах та 3 закладах дошкільної світи: в Горохівському районі (2), Камінь-Каширському (6), Ківерцівському (1), м. Ковелі (3), Луцькому (2), Любешівському (1), Маневицькому (2), Старовижівському (4), Ратнівському (4), Турійському (1). Окрім того, закриті усі заклади середньої освіти у м. Нововолинськ (10 шкіл та 9 закладів дошкільної освіти).

Нагадаємо, що з початку епідемічного сезону понад 91,4 тис. волинян звернулось за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу, що перевищує минулорічний рівень. Перехворіло понад 9 % населення області.

За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2), відсоток позитивних знахідок складає біля 15% від загальної кількості обстежених. Разом із тим, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.

За епідпоказами тимчасово призупиняли заняття у 62 закладах освіти, в тому числі в 46 загальносовітніх школах та 16 закладах дошкільної освіти. На Волині вакциновано 1 тис. 427 осіб (34% від запланованого обсягу), в т. ч. 229 дітей до 17 років. Прищеплено лише 0,14% населення області. Такий незначний відсоток щеплених забезпечує індивідуальний імунітет у вакцинованих, проте, не дозволяє створити колективного імунітету, а, відтак, вимагає додаткових заходів щодо запобігання виникненню і поширенню захворювання на грип серед населення.

Згідно чинного в області «Плану заходів з питань захисту населення від захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в епідемічному сезоні 2018 – 2019 років у Волинській області» лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру продовжують здійснювати епідеміологічний нагляд за цими хворобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, грип, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Масштабна пожежа на Київщині: згоріло 12 осель в багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 09:49
Лучани просять облаштувати пішохідний перехід на вулиці Кравчука
Сьогодні, 09:35
Проти грипу вакцинували менше 1% волинян
Сьогодні, 09:32
У тролейбусі ножем поранили чоловіка, який заступився за дівчину
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 5 лютого
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Медиків з Волині вакцинуватимуть проти грипу Медиків з Волині вакцинуватимуть проти грипу
16 листопад, 2016, 10:13
На Волині на грип та ГРВІ хворіє майже 6 тисяч людей На Волині на грип та ГРВІ хворіє майже 6 тисяч людей
22 січень, 16:45
Волиняни неохоче вакцинуються від грипу Волиняни неохоче вакцинуються від грипу
11 січень, 07:03
Лучани найбільше хворіють на ГРВІ Лучани найбільше хворіють на ГРВІ
02 січень, 17:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на проспекті Соборності горіла 2-кімнатна квартира
Сьогодні, 10:43
 0
На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО
Сьогодні, 10:42
 0
В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2019
Сьогодні, 10:32
 0
Набридло мовчати: луцька ведуча записала перший випуск відеоблогу «Гола правда»
Сьогодні, 10:29
 0
Волинських водіїв попереджають про туман на дорогах
Сьогодні, 10:19
 0
Медіа
відео
1/8