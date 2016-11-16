Проти грипу вакцинували менше 1% волинян

На Волині проти грипу вакциновані менше 1 відсотка населення області.Про це пише прес-служба Волинської ОДА з посиланням на Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.За даними закладів охорони здоров’я, за останній тиждень кількість хворих на грип зросла на 13,6% в порівнянні з попереднім тижнем і становить 6 тис. 970 проти 6 тис. 132 минулого тижня. Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 672,3 на 100 тисяч населення і перевищив епідемічний поріг на 6%.Зокрема, епідемічний поріг перевищений в 11 районах області, а саме: в Турійському – на 10,2%, Іваничівському – на 12,1%, Камінь-Каширському – на 14,9%, Любомльському – на 15,6%, Маневицькому – на 16,8%, Шацькому – на 18,6%, Горохівському – на 25,8%, Старовижівському – на 25,9%, Любешівському – на 46,5%, Рожищенському – на 61,9%, м. Нововолинську – на 2,9%. Найвищий рівень захворюваності в Ковельському районі, де епідемічний поріг перевищений на 82%.Зростання захворюваності спричинений збільшенням хворих у всіх вікових групах, але найбільше зросла захворюваність серед дітей у віковій групі 0-4 роки (на 18%) та у віковій групі 5-14 років (на 27%).Кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби зменшилася, кількість госпіталізованих склала 2% від загальної кількості хворих проти 2,7% минулого тижня.В окремих навчально-виховних закладах понад 20 % учнів відсутні по хворобі, тому лікарі-епідеміологи надали рекомендації щодо тимчасового призупинення навчання у загальноосвітніх школах. Станом на 1 лютого 2019 року припинили навчання в 45 закладах освіти, в т.ч. 42 загальноосвітніх школах та 3 закладах дошкільної світи: в Горохівському районі (2), Камінь-Каширському (6), Ківерцівському (1), м. Ковелі (3), Луцькому (2), Любешівському (1), Маневицькому (2), Старовижівському (4), Ратнівському (4), Турійському (1). Окрім того, закриті усі заклади середньої освіти у м. Нововолинськ (10 шкіл та 9 закладів дошкільної освіти).Нагадаємо, що з початку епідемічного сезону понад 91,4 тис. волинян звернулось за медичною допомогою з приводу ГРВІ та грипу, що перевищує минулорічний рівень. Перехворіло понад 9 % населення області.За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявлено циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2), відсоток позитивних знахідок складає біля 15% від загальної кількості обстежених. Разом із тим, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.За епідпоказами тимчасово призупиняли заняття у 62 закладах освіти, в тому числі в 46 загальносовітніх школах та 16 закладах дошкільної освіти. На Волині вакциновано 1 тис. 427 осіб (34% від запланованого обсягу), в т. ч. 229 дітей до 17 років. Прищеплено лише 0,14% населення області. Такий незначний відсоток щеплених забезпечує індивідуальний імунітет у вакцинованих, проте, не дозволяє створити колективного імунітету, а, відтак, вимагає додаткових заходів щодо запобігання виникненню і поширенню захворювання на грип серед населення.Згідно чинного в області «Плану заходів з питань захисту населення від захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в епідемічному сезоні 2018 – 2019 років у Волинській області» лікарі-епідеміологи обласного лабораторного центру продовжують здійснювати епідеміологічний нагляд за цими хворобами.