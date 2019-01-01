Лучани просять облаштувати пішохідний перехід на вулиці Кравчука

У Луцьку на вулиці Кравчука просять облаштувати пішохідний перехід.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.Тож просять облаштувати перехід твердим покриттям на частині газону на вулиці Кравчука, неподалік спорткомплексу "Олімпія"."В цьому місці значний пішохідний рух, дорогу переходять мешканці будинків Кравчука, 15а-15л, Зацепи, 3а-3л, Кравчука 11б, Кравчука, 11в, а також відвідувачі спорткомплексу "Олімпія" та продуктових магазинів, які знаходяться поблизу", - пише автор петиціїЧоловік зазначає, що сам перехід впирається в частину газону. Тому при надмірній вологості утворюється болото, через яке пройти складно."Особливо це актуально, коли дорогу переходять діти, які йдуть до школи. Перехожі не можуть рухатися по переходу з однаковою швидкістю та прогнозованою траєкторією руху, що може створювати аварійні ситуації на цій ділянці дороги", - резюмує автор.