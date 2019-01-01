Лучани просять облаштувати пішохідний перехід на вулиці Кравчука
Сьогодні, 09:35
У Луцьку на вулиці Кравчука просять облаштувати пішохідний перехід.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Тож просять облаштувати перехід твердим покриттям на частині газону на вулиці Кравчука, неподалік спорткомплексу "Олімпія".
"В цьому місці значний пішохідний рух, дорогу переходять мешканці будинків Кравчука, 15а-15л, Зацепи, 3а-3л, Кравчука 11б, Кравчука, 11в, а також відвідувачі спорткомплексу "Олімпія" та продуктових магазинів, які знаходяться поблизу", - пише автор петиції Лучик Андрій Олегович.
Чоловік зазначає, що сам перехід впирається в частину газону. Тому при надмірній вологості утворюється болото, через яке пройти складно.
"Особливо це актуально, коли дорогу переходять діти, які йдуть до школи. Перехожі не можуть рухатися по переходу з однаковою швидкістю та прогнозованою траєкторією руху, що може створювати аварійні ситуації на цій ділянці дороги", - резюмує автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Тож просять облаштувати перехід твердим покриттям на частині газону на вулиці Кравчука, неподалік спорткомплексу "Олімпія".
"В цьому місці значний пішохідний рух, дорогу переходять мешканці будинків Кравчука, 15а-15л, Зацепи, 3а-3л, Кравчука 11б, Кравчука, 11в, а також відвідувачі спорткомплексу "Олімпія" та продуктових магазинів, які знаходяться поблизу", - пише автор петиції Лучик Андрій Олегович.
Чоловік зазначає, що сам перехід впирається в частину газону. Тому при надмірній вологості утворюється болото, через яке пройти складно.
"Особливо це актуально, коли дорогу переходять діти, які йдуть до школи. Перехожі не можуть рухатися по переходу з однаковою швидкістю та прогнозованою траєкторією руху, що може створювати аварійні ситуації на цій ділянці дороги", - резюмує автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
луцькі водителі не вважають за потрібне пропустити людей на переході. Повний гейропс...
Вибір редактора
Останні новини
Волинських водіїв попереджають про туман на дорогах
Сьогодні, 10:19
Лучани просять облаштувати пішохідний перехід на вулиці Кравчука
Сьогодні, 09:35
Проти грипу вакцинували менше 1% волинян
Сьогодні, 09:32
У тролейбусі ножем поранили чоловіка, який заступився за дівчину
Сьогодні, 09:17