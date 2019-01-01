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Масштабна пожежа на Київщині: згоріло 12 осель в багатоповерхівці. ВІДЕО

Масштабна пожежа на Київщині: згоріло 12 осель в багатоповерхівці. ВІДЕО
12-ть осель вигоріли вщент унаслідок пожежі в Чубинському на Київщині.

Інцидент трапився ввечері 4 лютого, - зайнявся утеплювач супермаркету на першому поверсі будинку і перекинувся на житлову частину, - пише ТСН.Ранок.

За лічені хвилини вогонь дістався другого  житлового поверху й охопив його цілком. Невдовзі зайнявся і дах. Люди вискакували хто в чому, аби лише врятуватись. Перші хвилини пожежі зафільмували жителі сусіднього будинку.

"Ми почули якийсь хлопок і одразу дружина говорить: щось скоїлося. Ми у вікно подивилися - тут від "Фори" полум’я і все начало горіти", - розповідають очевидці.

Дідуся, який не міг ходити, довелось виносити. Ночувати погорільці розійшлися по знайомих, дві родини поїхали в готелі.

Вісім одиниць техніки та понад три десятки рятувальників кілька годин намагались ліквідувати пожежу. Роботі заважав вітер та конструкція даху. Вже поночі криміналісти на згарищі намагалися з’ясувати причину займання. За попередньою інформацією, завдані збитки будуть відшкодовувати власники магазину.


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Теги: пожежа
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