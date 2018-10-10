Волинських водіїв попереджають про туман на дорогах

На Волині дорожнє покриття переважно сухе.Станом на 9 годину ранку 5 лютого місцями невеликий туман, - інформує прес-служба САД у Волинській області.Погодні умови сприятливі, тож сьогодні ремонтники продовжать виконувати аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на дорогах державного значення, насамперед на найбільш аварійно-небезпечних ділянках.За даними Волинського центру з гідрометеорології завтра, 6 лютого, на Волині очікують хмарну погоду, вночі місцями будуть невеликі опади, вдень без опадів. Температура повітря вночі 1-6º морозу, вдень від 0º до 5º тепла.Оскільки температура повітря протягом доби знову коливатиметься між плюсовими і мінусовими позначками термометра, то звертають увагу водіїв на можливе виникнення ожеледиці на автодорогах. Тож не варто втрачати пильності за кермом, перевищувати швидкість та робити необдумані маневри.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте за номером (0332) 78 54 69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.