Волинських водіїв попереджають про туман на дорогах
Сьогодні, 10:19
На Волині дорожнє покриття переважно сухе.
Станом на 9 годину ранку 5 лютого місцями невеликий туман, - інформує прес-служба САД у Волинській області.
Погодні умови сприятливі, тож сьогодні ремонтники продовжать виконувати аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на дорогах державного значення, насамперед на найбільш аварійно-небезпечних ділянках.
За даними Волинського центру з гідрометеорології завтра, 6 лютого, на Волині очікують хмарну погоду, вночі місцями будуть невеликі опади, вдень без опадів. Температура повітря вночі 1-6º морозу, вдень від 0º до 5º тепла.
Оскільки температура повітря протягом доби знову коливатиметься між плюсовими і мінусовими позначками термометра, то звертають увагу водіїв на можливе виникнення ожеледиці на автодорогах. Тож не варто втрачати пильності за кермом, перевищувати швидкість та робити необдумані маневри.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте за номером (0332) 78 54 69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Станом на 9 годину ранку 5 лютого місцями невеликий туман, - інформує прес-служба САД у Волинській області.
Погодні умови сприятливі, тож сьогодні ремонтники продовжать виконувати аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на дорогах державного значення, насамперед на найбільш аварійно-небезпечних ділянках.
За даними Волинського центру з гідрометеорології завтра, 6 лютого, на Волині очікують хмарну погоду, вночі місцями будуть невеликі опади, вдень без опадів. Температура повітря вночі 1-6º морозу, вдень від 0º до 5º тепла.
Оскільки температура повітря протягом доби знову коливатиметься між плюсовими і мінусовими позначками термометра, то звертають увагу водіїв на можливе виникнення ожеледиці на автодорогах. Тож не варто втрачати пильності за кермом, перевищувати швидкість та робити необдумані маневри.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте за номером (0332) 78 54 69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2019
Сьогодні, 10:32
Волинських водіїв попереджають про туман на дорогах
Сьогодні, 10:19
Лучани просять облаштувати пішохідний перехід на вулиці Кравчука
Сьогодні, 09:35