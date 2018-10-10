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Волинських водіїв попереджають про туман на дорогах

Волинських водіїв попереджають про туман на дорогах
На Волині дорожнє покриття переважно сухе.

Станом на 9 годину ранку 5 лютого місцями невеликий туман, - інформує прес-служба САД у Волинській області.

Погодні умови сприятливі, тож сьогодні ремонтники продовжать виконувати аварійні роботи з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на дорогах державного значення, насамперед на найбільш аварійно-небезпечних ділянках.

За даними Волинського центру з гідрометеорології завтра, 6 лютого, на Волині очікують хмарну погоду, вночі місцями будуть невеликі опади, вдень без опадів. Температура повітря вночі 1-6º морозу, вдень від 0º до 5º тепла.

Оскільки температура повітря протягом доби знову коливатиметься між плюсовими і мінусовими позначками термометра, то звертають увагу водіїв на можливе виникнення ожеледиці на автодорогах. Тож не варто втрачати пильності за кермом, перевищувати швидкість та робити необдумані маневри.

У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині телефонуйте за номером (0332) 78 54 69 до чергового диспетчера Служби автомобільних доріг у Волинській області, який працює цілодобово.




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Теги: туман, Волинь
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