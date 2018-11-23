Набридло мовчати: луцька ведуча записала перший випуск відеоблогу «Гола правда»

Галина Падалко опублікувала перший випуск свого відеоблогу "Гола правда".



Про це пише



"Впродовж 4 років я веду незалежне суспільно-політичне ток-шоу Волині «Протилежний погляд live». І мені вже набридло. Набридло мовчати на ефірах задля збереження об’єктивності та щоб раптом не підігрувати комусь з запеклих опонентів. Я виходжу в інтернет з авторським блогом «Гола правда». Без цензури, рожевих окулярів. Гостро і суб’єктивно, – каже телеведуча.



Також вона додала, що відео будуть виходити регулярно. Говоритиме без прикрас про акутальні питання міського життя, про те, що замовчують чи ігнорують, говоритиме, коли чутиме "відверту брехню чи тупий популізм".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська телеведучаопублікувала перший випуск свого відеоблогу "Гола правда".Про це пише Конкурент "Впродовж 4 років я веду незалежне суспільно-політичне ток-шоу Волині «Протилежний погляд live». І мені вже набридло. Набридло мовчати на ефірах задля збереження об’єктивності та щоб раптом не підігрувати комусь з запеклих опонентів. Я виходжу в інтернет з авторським блогом «Гола правда». Без цензури, рожевих окулярів. Гостро і суб’єктивно, – каже телеведуча.Також вона додала, що відео будуть виходити регулярно. Говоритиме без прикрас про акутальні питання міського життя, про те, що замовчують чи ігнорують, говоритиме, коли чутиме "відверту брехню чи тупий популізм".

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