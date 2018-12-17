В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2019





Про повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), - пише



Охочі брати участь в ЗНО повинні створити і заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу, розміщеного на сайті УЦОЯО, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в установі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів та коледжів, які в цьому році завершують здобуття повної загальної середньої освіти), або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).



Після цього регіональний центр видає спеціальний сертифікат.



"Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники установ освіти направляють до 18 березня 2019 року", - зазначили в Центрі.



Як відомо, зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися з 11 навчальних предметів з 20 травня по 12 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у вівторок, 5 лютого, стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтів, яка триватиме до 25 березня.Про повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), - пише Корреспондент Охочі брати участь в ЗНО повинні створити і заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується з використанням спеціального сервісу, розміщеного на сайті УЦОЯО, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в установі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів та коледжів, які в цьому році завершують здобуття повної загальної середньої освіти), або відправити його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).Після цього регіональний центр видає спеціальний сертифікат."Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники установ освіти направляють до 18 березня 2019 року", - зазначили в Центрі.Як відомо, зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися з 11 навчальних предметів з 20 травня по 12 липня.

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