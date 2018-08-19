У Луцьку на проспекті Соборності горіла 2-кімнатна квартира





Інцидент трапився о 16:40, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Так, пожежа виникла на кухні у двокімнатній житловій квартирі, що на другому поверсі цегляного дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив холодильник, пошкодив 1 метр підлоги.



Луцькі рятувальники вже за три хвилини локалізували, а ще за 6 хвилин ліквідували вогонь, вдалося врятувати від знищення квартиру.



За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.





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