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У Луцьку на проспекті Соборності горіла 2-кімнатна квартира

У Луцьку на проспекті Соборності горіла 2-кімнатна квартира
У Луцьку на проспекті Соборності,33 горіла двокімнатна квартира.

Інцидент трапився о 16:40, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Так, пожежа виникла на кухні у двокімнатній житловій квартирі, що на другому поверсі цегляного дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив холодильник, пошкодив 1 метр підлоги.

Луцькі рятувальники вже за три хвилини локалізували, а ще за 6 хвилин ліквідували вогонь, вдалося врятувати від знищення квартиру.

За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.


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Теги: пожежа, квартира, Луцьк
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