У Луцьку на проспекті Соборності горіла 2-кімнатна квартира
Сьогодні, 10:43
У Луцьку на проспекті Соборності,33 горіла двокімнатна квартира.
Інцидент трапився о 16:40, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, пожежа виникла на кухні у двокімнатній житловій квартирі, що на другому поверсі цегляного дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив холодильник, пошкодив 1 метр підлоги.
Луцькі рятувальники вже за три хвилини локалізували, а ще за 6 хвилин ліквідували вогонь, вдалося врятувати від знищення квартиру.
За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.
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Інцидент трапився о 16:40, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, пожежа виникла на кухні у двокімнатній житловій квартирі, що на другому поверсі цегляного дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь знищив холодильник, пошкодив 1 метр підлоги.
Луцькі рятувальники вже за три хвилини локалізували, а ще за 6 хвилин ліквідували вогонь, вдалося врятувати від знищення квартиру.
За попередніми даними, вогонь виник через коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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