У Луцьку через замикання електромережі горіла квартира





Інцидент трапився о 2:15 минулої доби, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Так, пожежа сталась через коротке замикання електромережі, яку о 2:23 загасили працівники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.



У квартирі вогонь встиг пошкодити лише диван.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Хурсенка у 3-кімнатній квартирі двоповерхового будинку трапилась пожежа.Інцидент трапився о 2:15 минулої доби, - інформує УДСНС України у Волинській області.Так, пожежа сталась через коротке замикання електромережі, яку о 2:23 загасили працівники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.У квартирі вогонь встиг пошкодити лише диван.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію