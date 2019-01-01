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У Луцьку через замикання електромережі горіла квартира

У Луцьку через замикання електромережі горіла квартира
У Луцьку на вулиці Хурсенка у 3-кімнатній квартирі двоповерхового будинку трапилась пожежа.

Інцидент трапився о 2:15 минулої доби, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Так, пожежа сталась через коротке замикання електромережі, яку о 2:23 загасили працівники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

У квартирі вогонь встиг пошкодити лише диван.


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Теги: пожежа, Луцьк
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