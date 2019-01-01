На Волині покарали рибних браконьєрів. ФОТО

У січні 2019 року на Волині працівники рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами викрили 92 порушення.Про це повідомили у прес-службі Держбирагентства.Зокрема, виявили п’ять грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 76 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП, шість - за ст. 88-1 КУпАП та три – за ст. 85-1 КУпАП. Також склали один акт виявлення безхазяйного майна, згідно якого вилучили 12 од. заборонених знарядь лову.«Протягом місяця інспектори затримали 91 порушника. Громадянам накладено 4 012 грн штрафів. Збитки, завдані рибній галузі, склали 1 156 грн. Рибоохоронні патрульні конфіскували 12 од. заборонених знарядь лову та 68 кг водних біоресурсів. До судів направлено 14 справ для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності», – повідомили в Управлінні.Для приладу, 18 січня на р. Луга, між селами Федорівка та Заріччя затримали громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову кустарного виробництва.За допомогою чотирьох «екранів» йому вдалось впіймати 17 екз. краснопірки. Збитки за даним фактом склали 1 156 грн. На порушника оформлено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рибу та заборонені знаряддя лову вилучили.25 січня під час проведення рибоохоронного рейду на ринку в смт Любешів виявили факт незаконного продажу риби. Громадянка незаконно реалізовувала рибу лящ, загальною вагою 20 кг.Того самого дня задокументували аналогічне порушення на ринку в м. Ковель. Чоловік збував 100 грамів мотиля.Документів, які б підтверджували законність придбання водних біоресурсів та сертифікатів якості у порушників не було. На них склали адмінпротоколи за ст. 88-1 КУпАП.