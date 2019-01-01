вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні категорично не можна сваритися з рідними: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна сваритися з рідними: прикмети і забобони
5 лютого 2019 року вшановують день мученика Агафангела (Агафія). Цей день вважається часом домашніх турбот.

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климентій, Макар, Федір, - передає канал 24.

Народні прикмети на 5 лютого

– Багато снігу – буде врожайний рік.

– Якщо на Агафія вдарив мороз і світить сонце, отже, у серпні буде спекотно.

– Сонячний день – до ранньої весни.

– Якщо синиці вранці голосно щебечуть – чекайте морозів найближчим часом.

– Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

– Багато снігу лежить на землі – прикмета того, що рік буде врожайний.

– Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.

Що можна робити 5 лютого

1. По можливості давайте біднякам милостиню.

2. Рекомендується зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно.

Що не можна робити 5 лютого

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Замість обіцяних надприбутків – численні фінансові махінації: як працює «Волиньприродресурс». ВІДЕО
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами січня
Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:47
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Чому сьогодні категорично не можна сваритися з рідними: прикмети і забобони
Сьогодні, 11:25
У волинянина вдома під диваном поліція знайшла набої
Сьогодні, 11:13
У Луцьку через замикання електромережі горіла квартира
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна виносити сміття: прикмети і забобони
04 лютий, 10:19
Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна пришивати ґудзики: прикмети і забобони
03 лютий, 10:36
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
01 лютий, 11:08
Чому сьогодні в жодному разі не можна відпочивати: прикмети і забобони Чому сьогодні в жодному разі не можна відпочивати: прикмети і забобони
30 січень, 11:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині «бебі-бокси» отримали майже 4,5 тисяч породілль
Сьогодні, 11:59
 0
Розповіли, чому у центрі Луцька закрили популярну піцерію
Сьогодні, 11:57
 0
Волинського першокласника, якого знайшли на крижині мертвим, поховали. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
 0
У «ПортCity» – ярмарок до Дня закоханих*
Сьогодні, 11:47
 0
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8