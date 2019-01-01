Чому сьогодні категорично не можна сваритися з рідними: прикмети і забобони





Іменини сьогодні святкують: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климентій, Макар, Федір, - передає



Народні прикмети на 5 лютого



– Багато снігу – буде врожайний рік.



– Якщо на Агафія вдарив мороз і світить сонце, отже, у серпні буде спекотно.



– Сонячний день – до ранньої весни.



– Якщо синиці вранці голосно щебечуть – чекайте морозів найближчим часом.



– Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.



– Багато снігу лежить на землі – прикмета того, що рік буде врожайний.



– Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.



Що можна робити 5 лютого



1. По можливості давайте біднякам милостиню.



2. Рекомендується зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно.



Що не можна робити 5 лютого



1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.



2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 лютого 2019 року вшановують день мученика Агафангела (Агафія). Цей день вважається часом домашніх турбот.Іменини сьогодні святкують: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климентій, Макар, Федір, - передає канал 24 – Багато снігу – буде врожайний рік.– Якщо на Агафія вдарив мороз і світить сонце, отже, у серпні буде спекотно.– Сонячний день – до ранньої весни.– Якщо синиці вранці голосно щебечуть – чекайте морозів найближчим часом.– Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.– Багато снігу лежить на землі – прикмета того, що рік буде врожайний.– Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.1. По можливості давайте біднякам милостиню.2. Рекомендується зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно.1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.

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