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Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО

Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Лучанка Христина Лесюк, яка живе і працює в Китаї, нещодавно відправилася у відпустку на острів Балі, що в Індонезії.

Дівчина поділилася, чому попри таку розкрученість та попсовість таки варто їхати на цей курорт.

Допис Христини подаємо без змін:

"Балі-це попса? Так співпало, що цього року на острові були не лише знайомі, які живуть в Китаї (серед людей в Китаї це ну дууже популярна місцина), а й купа блогерів з України і навіть знайомі з університету.

Стрічка місцевих новин тільки і майорить словом «Балі, Балі, Балі...», а на Pinterest за запитом Балі ви знайдете стільки статей, що нового ви точно не придумаєте.

То чи варто їхати, адже це дуже туристичне місце? Від себе скажу, що однозначно варто.

По-перше, попри всю розкрученість і попсовість острова, тут досі є місцини в джунглях, де вас ніхто не знайде (не їдьте лише на пляж Кута-оце то найбільше зло і створить вам хибні враження).

По-друге, поруч є сусідні маленькі острови, де дороги розбиті, як в Україні, жінки перуть одяг в річках і не прикривають грудей-таке собі племінне життя без цивілізації, проте в чистому готелі.

По-третє, тут є місцини для практики йоги, з відповідним харчуванням, одягом, косметикою. Балі переходить на органічні продукти, тут можна знайти страви і кухні для всіх типів харчування (м‘ясо, риба, без м‘яса, без глютену, сироїдство, фрукти, просто подихати), а органічну косметику хочеться скупити всю.

І наостанок, це одне з двох-трьох місць, куди я хочу повернутися. Без жартів. Бо не все подивилася, бо просто добре!

Скільки часу достатньо для Балі? Відпустка на тиждень? Точно ні. На місяць? Знову ні. На два-три місяці, мабуть, буде непогано.

І не думайте, що це мажорно. Про ціни напишу далі, багато що тут дешевше, ніж в Україні", - пише лчанка.

Фото з соцмереж Христини Лесюк

Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО
Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО

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Теги: Балі, туризм, подорожі, Луцьк
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