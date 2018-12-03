Лучанка поділилася непопсовими місцинами острова Балі. ФОТО

Христина Лесюк, яка живе і працює в Китаї, нещодавно відправилася у відпустку на острів Балі, що в Індонезії.



Дівчина поділилася, чому попри таку розкрученість та попсовість таки варто їхати на цей курорт.



Допис Христини подаємо без змін:



"Балі-це попса? Так співпало, що цього року на острові були не лише знайомі, які живуть в Китаї (серед людей в Китаї це ну дууже популярна місцина), а й купа блогерів з України і навіть знайомі з університету.



Стрічка місцевих новин тільки і майорить словом «Балі, Балі, Балі...», а на Pinterest за запитом Балі ви знайдете стільки статей, що нового ви точно не придумаєте.



То чи варто їхати, адже це дуже туристичне місце? Від себе скажу, що однозначно варто.



По-перше, попри всю розкрученість і попсовість острова, тут досі є місцини в джунглях, де вас ніхто не знайде (не їдьте лише на пляж Кута-оце то найбільше зло і створить вам хибні враження).



По-друге, поруч є сусідні маленькі острови, де дороги розбиті, як в Україні, жінки перуть одяг в річках і не прикривають грудей-таке собі племінне життя без цивілізації, проте в чистому готелі.



По-третє, тут є місцини для практики йоги, з відповідним харчуванням, одягом, косметикою. Балі переходить на органічні продукти, тут можна знайти страви і кухні для всіх типів харчування (м‘ясо, риба, без м‘яса, без глютену, сироїдство, фрукти, просто подихати), а органічну косметику хочеться скупити всю.



І наостанок, це одне з двох-трьох місць, куди я хочу повернутися. Без жартів. Бо не все подивилася, бо просто добре!



Скільки часу достатньо для Балі? Відпустка на тиждень? Точно ні. На місяць? Знову ні. На два-три місяці, мабуть, буде непогано.



І не думайте, що це мажорно. Про ціни напишу далі, багато що тут дешевше, ніж в Україні", - пише лчанка.



Фото з соцмереж Христини Лесюк





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