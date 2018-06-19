Поліція розшукує волинянина, який зник ще у січні

Волянюка Андрія Васильовича, жителя села Красностав.



Чоловік, 11 січня пішов з дому і на даний час його місце перебування не відоме, - інформує ГУНП у Волинської області.



Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваного волинянина Володимир-Волинський відділ поліції за адресою: м. Володимир-Волинський вул. Соборона, 6.



Телефони: 03342-22570, 03342-22600, 063-1589579, 098-5330302 або на екстрену лінію «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському районі поліція розшукує 59-річного, жителя села Красностав.Чоловік, 11 січня пішов з дому і на даний час його місце перебування не відоме, - інформує ГУНП у Волинської області.Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваного волинянина Володимир-Волинський відділ поліції за адресою: м. Володимир-Волинський вул. Соборона, 6.Телефони: 03342-22570, 03342-22600, 063-1589579, 098-5330302 або на екстрену лінію «102».

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