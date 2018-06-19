Поліція розшукує волинянина, який зник ще у січні
Сьогодні, 12:08
У Володимирі-Волинському районі поліція розшукує 59-річного Волянюка Андрія Васильовича, жителя села Красностав.
Чоловік, 11 січня пішов з дому і на даний час його місце перебування не відоме, - інформує ГУНП у Волинської області.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваного волинянина Володимир-Волинський відділ поліції за адресою: м. Володимир-Волинський вул. Соборона, 6.
Телефони: 03342-22570, 03342-22600, 063-1589579, 098-5330302 або на екстрену лінію «102».
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Чоловік, 11 січня пішов з дому і на даний час його місце перебування не відоме, - інформує ГУНП у Волинської області.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваного волинянина Володимир-Волинський відділ поліції за адресою: м. Володимир-Волинський вул. Соборона, 6.
Телефони: 03342-22570, 03342-22600, 063-1589579, 098-5330302 або на екстрену лінію «102».
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