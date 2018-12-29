Львівські пристрасті: крадія з Луцька знайшли у шафі жінки, яка заявила про зґвалтування. ФОТО

У Львові завідомо неправдивий виклик про зґвалтування закінчився нацькуванням собаки на патрульного.4 лютого, приблизно о 15 годині, екіпаж патрульних отримав повідомлення про зґвалтування, - розповіли у прес-службі львіських патрульних.Заявниця розповіла, що її побили та зґвалтували в квартирі на вулиці Куліша. Після цього зв'язок з нею обірвався. Патрульні негайно вирушили на місце події та почали обходити всі квартири в будівлі. На третьому поверсі вони побачили жінку, яка виглядала через вікно. Під час спілкування вона повідомила, що нічого не чула, проте поводилася підозріло та схвильовано."Патрульні запідозрили, що це може бути заявниця, і на неї здійснює тиск хтось в квартирі, щоб вона мовчала. Її попросили відчинити двері, щоб офіцери могли переконатися, що її життю нічого не загрожує. Жінка завагалася, проте відкрила двері. В квартирі нікого не було, однак згодом, патрульні почули, що хтось ховається в шафі. Там виявили чоловіка. Інспектори встановили його в базі та з’ясували, що 28-річний громадянин перебуває у активному розшуку Луцьким відділом поліції за підозрою у вчиненні крадіжки. Патрульні повідомили, що чоловіка буде затримано та доставлено до відділу поліції", - йдеться у повідомленні."Це почула жінка і тоді вирішила врятувати чоловіка. Вона подала собаці, яка була в квартирі, команду «Фас». Тварина накинулася на поліцейського та вкусила його за ногу. Його напарник вхопив собаку за нашийник та закрив її в коридорі. Жінці надали вимогу негайно одягнути на тварину намордник, інакше вони застосують зброю. Так вона і зробила та закрила собаку у ванній кімнаті. На місце викликали слідчих. Жінка від написання заяви про зґвалтування відмовилася. Вона розповіла, що в неї виник конфлікт з затриманим і тому подзвонила на 102", - повідомили патрульні.За це на неї винесли постанову за ст.183 КУпАП (Завідомо неправдивий виклик). Крім цього, жінці загрожує тепер і кримінальна відповідальність за інцидент з собакою.Патрульного завезли в лікарню для огляду лікарями. В подальшому справою займаються слідчі.