У центрі Луцька закривають грузинське кафе





Про це розповів його співвласник Давид Маргалітадзе, - пише



Кафе «Лобіані» відкрилось на проспекті Волі, 35 у листопаді 2018 року. Його власники – батько і син з грузинським корінням. У закладі подавали різні види хачапурі.



Зі слів співвласника, кафе закриється у найближчі кілька днів.



«Вибір місця і маркетингової стратегії невдалий, клієнтів було замало», – пояснив Давид Маргалітадзе.



В майбутньому власники «Лобіані» планують відкрити новий заклад, однак вже в іншому місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закривається грузинське кафе «Лобіані», яке пропрацювало у Луцьку лише 2,5 місяця.Про це розповів його співвласник, - пише Перший Кафе «Лобіані» відкрилось на проспекті Волі, 35 у листопаді 2018 року. Його власники – батько і син з грузинським корінням. У закладі подавали різні види хачапурі.Зі слів співвласника, кафе закриється у найближчі кілька днів.«Вибір місця і маркетингової стратегії невдалий, клієнтів було замало», – пояснив Давид Маргалітадзе.В майбутньому власники «Лобіані» планують відкрити новий заклад, однак вже в іншому місці.

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