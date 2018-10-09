У центрі Луцька закривають грузинське кафе
Сьогодні, 13:22
Закривається грузинське кафе «Лобіані», яке пропрацювало у Луцьку лише 2,5 місяця.
Про це розповів його співвласник Давид Маргалітадзе, - пише Перший.
Кафе «Лобіані» відкрилось на проспекті Волі, 35 у листопаді 2018 року. Його власники – батько і син з грузинським корінням. У закладі подавали різні види хачапурі.
Зі слів співвласника, кафе закриється у найближчі кілька днів.
«Вибір місця і маркетингової стратегії невдалий, клієнтів було замало», – пояснив Давид Маргалітадзе.
В майбутньому власники «Лобіані» планують відкрити новий заклад, однак вже в іншому місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів його співвласник Давид Маргалітадзе, - пише Перший.
Кафе «Лобіані» відкрилось на проспекті Волі, 35 у листопаді 2018 року. Його власники – батько і син з грузинським корінням. У закладі подавали різні види хачапурі.
Зі слів співвласника, кафе закриється у найближчі кілька днів.
«Вибір місця і маркетингової стратегії невдалий, клієнтів було замало», – пояснив Давид Маргалітадзе.
В майбутньому власники «Лобіані» планують відкрити новий заклад, однак вже в іншому місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центрі Луцька закривають грузинське кафе
Сьогодні, 13:22
УПЦ (МП) заперечує перехід громади в селі на Волині до ПЦУ і обіцяє правити служби в хатині
Сьогодні, 13:08
Львівські пристрасті: крадія з Луцька знайшли у шафі жінки, яка заявила про зґвалтування. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Кір на Волині: більше стали хворіти дорослі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
У якому стані перебуває волинський атовець після вживлення титанової пластини у голову. ФОТО
Сьогодні, 12:30