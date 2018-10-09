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У центрі Луцька закривають грузинське кафе

У центрі Луцька закривають грузинське кафе
Закривається грузинське кафе «Лобіані», яке пропрацювало у Луцьку лише 2,5 місяця.

Про це розповів його співвласник Давид Маргалітадзе, - пише Перший.

Кафе «Лобіані» відкрилось на проспекті Волі, 35 у листопаді 2018 року. Його власники – батько і син з грузинським корінням. У закладі подавали різні види хачапурі.

Зі слів співвласника, кафе закриється у найближчі кілька днів.

«Вибір місця і маркетингової стратегії невдалий, клієнтів було замало», – пояснив Давид Маргалітадзе.

В майбутньому власники «Лобіані» планують відкрити новий заклад, однак вже в іншому місці.

У центрі Луцька закривають грузинське кафе

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Теги: заклад, їжа, Луцьк, закриття
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