У Луцьку покажуть фільм-призер Каннського кінофестивалю

У п'ятницю, 8 лютого, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) пройде вечірній кіноперегляд від проекту «Lutsk night cinema».Усіх любителів якісного кінематографу запрошують на британський художній фільм Йоргоса Лантімоса «Вбивство священного оленя».Вікове обмеження даного фільму становить 16+, однак організатори дуже просять зважити на жанр кінострічки. Це поєднання психологічного трилера, детективу, драми, містики та навіть хорору.«Цей фільм розповідає про підлітка, який намагається зблизити успішного хірурга зі своєю самотньою матір'ю. Але, як ми побачимо, наслідки його вчинків будуть вкрай неочікуваними. У цієї непересічної картини справді дуже напружена атмосфера. А головне – вона спонукає до роздумів», – говорять про стрічку організатори кіноперегляду.Проект «Lutsk night cinema» має на меті пропаганду здорового способу життя. Тому забороняється приносити на захід алкоголь чи приходити у нетверезому стані. Глядачів очікують чай/кава та печиво. Дозволяється та навіть заохочується брати із собою усе необхідне для комфортного та затишного кіноперегляду, крім вищезгаданого алкоголю.Кінопоказ відбудеться в рамках фестивалю «Нове британське кіно», який проходить за підтримки Британської Ради в Україні у співпраці з дистриб’юторською компанією «Arthouse Traffic».Захід є безкоштовним. Наступний вечірній кінопоказ в рамках фестивалю відбудеться вже 22 лютого.