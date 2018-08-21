Уляні Супрун тимчасово заборонили виконувати обов'язки міністра

Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.



Заборона діятиме до кінцевого рішення суду за позовом депутата «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігоря Мосійчука про некомпетентність Супрун на посаді. Про це Мосійчук повідомив



«Так, я вже тримаю її (ухвалу — ред.) в руках», — сказав Мосійчук.



Він зазначив, що ухвала є етапом у розгляді його позову — часткове задоволення цієї заяви забороняє Супрун виконувати обов'язки міністерки до кінцевого рішення.



15 лютого, як і планувалося, Окружний суд Києва розглядатиме позов Мосійчука.



«Вона не може віддавати накази, ставити підписи», — сказав Мосійчук.



Ухвала вже набула чинності.

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