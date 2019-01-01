Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині 6 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00-17:00
Майстерня Вол.-Вол. ВПУ, склад ПТФ, склад та гаражі УГГ ПАТ”Волиньогаз”, залізн. переїзд по вул. Сагайдачного м. Вол.-Вол., вул.: В.Великого, 1-3, 2-4, Ільїна 1-7, 2-10, Кн.Ольги 56-62, 65-69, Сагайдачного 107-115, 116
2. КТП-116, Л-2,3 09:00-17:00 Магазин, ФАП, с.Підгайці с. Хобултова, вул.: Підгаєцька (с. Підгайці)
3. КТП-157 09:00-17:00 Магазин, ФАП, кафе, шиномонтаж по вул.Ковельська с. Верба, вул.: Колгоспна, Набережна, Миру, Ковельська 5-11
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП № 582
с.Журавники 09:00-17:00 Журавниківська сільська рада Башня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Південна
2. ПЛ-10 кВ Л-06-06 від ЛР-44
ТП-619, 52,271,437 09:00-17:00 ФГ "Віладіна" Пилорама
ФГ "Віладіна" Токарний цех
ФГ "Віладіна" водонапірна башня
Горохівське МСТ магазин №2
Горохівське МСТ магазин №1
Горохівське МСТ Кафе Берізка
Дім молитви
ФОП Панасюк Т.Я. санпропускник
ФГ "Віладіна" Тік
ПрАТ "МТС Україна" станція зв'язку с. Підбереззя:
вул. Лемешівська 1, 2, 3;
вул. Центральна
вул. Молодіжна
вул. Лісова,
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-281 чистка траси 10:00-17:00 с. Павлівка по вул. Лісна 9-82, вул. Порицька 16-63
Камінь-Каширський район
1. КТП-122 Л-2
09:30 – 17:00
м.К-Каширський, вул.Дорошенка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква с. Доротище,
Вол.дирекція УДППЗ,
Ковельське МТМО,
ПАТ "Волиньгаз " ГРП,
ТзОВ "Вілена-М",
ТзОВ "Брума",
Дубівське СТ,
ПАТ "Укртелеком". с. Доротище.
2. ПЛ – 10 кВ Л 97-01
(ТП-543) 9:00-17:00 ТОВ"Декуріон". м. Ковель, вул. Володимирська.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Н.Цевеличі по вул.Локачинській
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школи. с.Нудижи
2. 9:00 – 17:00 Побут
м. Любомль вул.: Шевченка
3. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Новогрузька
Маневицький район
1. 10:00-17:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин). с. Ст. Чорторійськ.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-22 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Ш.Руставеллі
вул.Донецька
вул.Мечнікова
вул.Макарова
вул.Липинського, 7-19, 16-22, 5б
пров.Орлика
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП-333 Л-3; 10:00-16:00
с. Жиричі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Терешкової
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська бригада №3
Старовижівський район
1. КТП-85 10:00-17:00 Магазин ПП Шух Т. , Магазин ПП Симонюк, Пункт прийому молока с.Мизово вул. Б.Хмельницького, Куптія, Л.Українки, 1-го травня, Сарапіних
2. КТП-65 10:00-17:00 с.Кримне вул.Молодіжна,Тиха
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-200 Л-2 09:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Злагоди, Ковельська
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-77 Л-1 09:00-16:30 Ружинська с/р – школа, КСС, ГРС, АТС, ФАП с.Ружин
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-294 Л-2 09:00-16:30 с.Туличів вул.Зелена, Центральна
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Володимир-Волинський район
1.09:00-17:00
Майстерня Вол.-Вол. ВПУ, склад ПТФ, склад та гаражі УГГ ПАТ”Волиньогаз”, залізн. переїзд по вул. Сагайдачного м. Вол.-Вол., вул.: В.Великого, 1-3, 2-4, Ільїна 1-7, 2-10, Кн.Ольги 56-62, 65-69, Сагайдачного 107-115, 116
2. КТП-116, Л-2,3 09:00-17:00 Магазин, ФАП, с.Підгайці с. Хобултова, вул.: Підгаєцька (с. Підгайці)
3. КТП-157 09:00-17:00 Магазин, ФАП, кафе, шиномонтаж по вул.Ковельська с. Верба, вул.: Колгоспна, Набережна, Миру, Ковельська 5-11
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП № 582
с.Журавники 09:00-17:00 Журавниківська сільська рада Башня
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Південна
2. ПЛ-10 кВ Л-06-06 від ЛР-44
ТП-619, 52,271,437 09:00-17:00 ФГ "Віладіна" Пилорама
ФГ "Віладіна" Токарний цех
ФГ "Віладіна" водонапірна башня
Горохівське МСТ магазин №2
Горохівське МСТ магазин №1
Горохівське МСТ Кафе Берізка
Дім молитви
ФОП Панасюк Т.Я. санпропускник
ФГ "Віладіна" Тік
ПрАТ "МТС Україна" станція зв'язку с. Підбереззя:
вул. Лемешівська 1, 2, 3;
вул. Центральна
вул. Молодіжна
вул. Лісова,
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-281 чистка траси 10:00-17:00 с. Павлівка по вул. Лісна 9-82, вул. Порицька 16-63
Камінь-Каширський район
1. КТП-122 Л-2
09:30 – 17:00
м.К-Каширський, вул.Дорошенка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква с. Доротище,
Вол.дирекція УДППЗ,
Ковельське МТМО,
ПАТ "Волиньгаз " ГРП,
ТзОВ "Вілена-М",
ТзОВ "Брума",
Дубівське СТ,
ПАТ "Укртелеком". с. Доротище.
2. ПЛ – 10 кВ Л 97-01
(ТП-543) 9:00-17:00 ТОВ"Декуріон". м. Ковель, вул. Володимирська.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Н.Цевеличі по вул.Локачинській
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, Школи. с.Нудижи
2. 9:00 – 17:00 Побут
м. Любомль вул.: Шевченка
3. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Новогрузька
Маневицький район
1. 10:00-17:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин). с. Ст. Чорторійськ.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-22 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Ш.Руставеллі
вул.Донецька
вул.Мечнікова
вул.Макарова
вул.Липинського, 7-19, 16-22, 5б
пров.Орлика
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4кВ від ТП-333 Л-3; 10:00-16:00
с. Жиричі
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Терешкової
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська бригада №3
Старовижівський район
1. КТП-85 10:00-17:00 Магазин ПП Шух Т. , Магазин ПП Симонюк, Пункт прийому молока с.Мизово вул. Б.Хмельницького, Куптія, Л.Українки, 1-го травня, Сарапіних
2. КТП-65 10:00-17:00 с.Кримне вул.Молодіжна,Тиха
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-200 Л-2 09:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Злагоди, Ковельська
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-77 Л-1 09:00-16:30 Ружинська с/р – школа, КСС, ГРС, АТС, ФАП с.Ружин
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-294 Л-2 09:00-16:30 с.Туличів вул.Зелена, Центральна
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