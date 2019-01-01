Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 лютого

На Волині 6 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00-17:00Майстерня Вол.-Вол. ВПУ, склад ПТФ, склад та гаражі УГГ ПАТ”Волиньогаз”, залізн. переїзд по вул. Сагайдачного м. Вол.-Вол., вул.: В.Великого, 1-3, 2-4, Ільїна 1-7, 2-10, Кн.Ольги 56-62, 65-69, Сагайдачного 107-115, 1162. КТП-116, Л-2,3 09:00-17:00 Магазин, ФАП, с.Підгайці с. Хобултова, вул.: Підгаєцька (с. Підгайці)3. КТП-157 09:00-17:00 Магазин, ФАП, кафе, шиномонтаж по вул.Ковельська с. Верба, вул.: Колгоспна, Набережна, Миру, Ковельська 5-111. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП № 582с.Журавники 09:00-17:00 Журавниківська сільська рада БашняПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Журавники:вул. Львівська,вул. Південна2. ПЛ-10 кВ Л-06-06 від ЛР-44ТП-619, 52,271,437 09:00-17:00 ФГ "Віладіна" ПилорамаФГ "Віладіна" Токарний цехФГ "Віладіна" водонапірна башняГорохівське МСТ магазин №2Горохівське МСТ магазин №1Горохівське МСТ Кафе БерізкаДім молитвиФОП Панасюк Т.Я. санпропускникФГ "Віладіна" ТікПрАТ "МТС Україна" станція зв'язку с. Підбереззя:вул. Лемешівська 1, 2, 3;вул. Центральнавул. Молодіжнавул. Лісова,1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-281 чистка траси 10:00-17:00 с. Павлівка по вул. Лісна 9-82, вул. Порицька 16-631. КТП-122 Л-209:30 – 17:00м.К-Каширський, вул.Дорошенка1. 9:00-17:00Церква с. Доротище,Вол.дирекція УДППЗ,Ковельське МТМО,ПАТ "Волиньгаз " ГРП,ТзОВ "Вілена-М",ТзОВ "Брума",Дубівське СТ,ПАТ "Укртелеком". с. Доротище.2. ПЛ – 10 кВ Л 97-01(ТП-543) 9:00-17:00 ТОВ"Декуріон". м. Ковель, вул. Володимирська.1. 9:00-17:00с.Н.Цевеличі по вул.Локачинській1. 9:00 – 17:00Побут, Магазини, Школи. с.Нудижи2. 9:00 – 17:00 Побутм. Любомль вул.: Шевченка3. 9:00 – 17:00 Побут, Магазини с. Новогрузька1. 10:00-17:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин). с. Ст. Чорторійськ.1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-22 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Ш.Руставеллівул.Донецькавул.Мечніковавул.Макаровавул.Липинського, 7-19, 16-22, 5бпров.Орлика1. ПЛ-0,4кВ від ТП-333 Л-3; 10:00-16:00с. Жиричі1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 м.Рожище контора м.Рожище вул.Терешкової4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 9:00-17:00 м.Рожище Рожищенський СТК, склади УВС, АГРС. м.Рожище вул.Пирогова, пров.Парковий5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-19 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська бригада №31. КТП-85 10:00-17:00 Магазин ПП Шух Т. , Магазин ПП Симонюк, Пункт прийому молока с.Мизово вул. Б.Хмельницького, Куптія, Л.Українки, 1-го травня, Сарапіних2. КТП-65 10:00-17:00 с.Кримне вул.Молодіжна,Тиха1. ПЛ-0,4 кВКТП-200 Л-2 09:00-16:30 с.м.т.Турійськ вул.Злагоди, Ковельська2. ПЛ-0,4 кВКТП-77 Л-1 09:00-16:30 Ружинська с/р – школа, КСС, ГРС, АТС, ФАП с.Ружин3. ПЛ-0,4 кВКТП-294 Л-2 09:00-16:30 с.Туличів вул.Зелена, Центральна