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За закріплення в Конституції курсу в ЄС та НАТО голосів буде більше, ніж необхідно, – нардеп

За закріплення в Конституції курсу в ЄС та НАТО голосів буде більше, ніж необхідно, – нардеп
Змінити Конституцію і припинити перетворювати парламент на агітмайданчик - Верховна Рада розпочала свою роботу сьогодні з планів на майбутній тиждень.

Найбільш амбітна ціль парламентарів - проголосувати за закріплення
курсу на вступ до ЄС і НАТО в Основному законі країни.

Голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов заявив: голосів назбирається набагато більше, ніж необхідних 300. При цьому депутат застеріг своїх колег: країна вступила у важкий передвиборчий період, тому закликав всіх утримуватися від популізму, агітації і спекуляцій на болючих проблемах суспільства. Окрім цього, заявив - отримав сигнали з областей, що певні партії займаються незаконним збором даних громадян і намагаються їх підкуповувати. Нагадав - за підкуп виборців закон України передбачає кримінальну відповідальність.

«Останнім часом іде багато сигналів майже з усіх областей України, що представники партії «Батьківщина», яку очолює кандидат у Президенти Юлія Тимошенко, розпочала кампанію з підкупу виборців зі збором персональних даних. Хотів би нагадати, чим закінчується для рядових виконавців подібні ініціативи їхньої лідерки. У Кілії Одеської області зовсім нещодавно активістка “Батьківщини” була засуджена на 5.5 років ув’язнення саме за підкуп виборців під час виборів до ОТГ», - висловився Герасимов.

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Теги: Артур Герасимов, БПП
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