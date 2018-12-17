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Волинь грипує: в області уже 42 школи пішли на карантин

Волинь грипує: в області уже 42 школи пішли на карантин
За даними закладів охорони здоров’я кількість хворих зросла за останній тиждень на 13,6% в порівнянні з попереднім тижнем.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить на 100 тисяч населення 672,3 і перевищив епідемічний поріг на 6%, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Епідемічний поріг перевищено в 11 районах області. Зокрема в Турійському – на 10,2%, Іваничівському – на 12,1%, Камінь-Каширському – на 14,9%, Любомльському – на 15,6%, Маневицькому – на 16,8%, Шацькому – на 18,6%, Горохівському – на 25,8%, Старовижівському – на 25,9%, Любешівському – на 46,5%, Рожищенському – на 61,9% та м. Нововолинську – на 2,9%. Найвищий рівень захворюваності в Ковельському районі, де епідемічний поріг перевищено на 82%.

"Зростання захворюваності спричинено збільшенням хворих у всіх вікових групах, але найбільше зросла захворюваність серед дітей у віковій групі 0-4 роки (на 18%) та у віковій групі 5-14 років (на 27%). Кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби зменшилась, кількість госпіталізованих склала 2% від загальної кількості хворих проти 2,7% минулого тижня. При дослідженні методом полімеразно-ланцюгової реакції матеріалу від хворих отримано позитивний результат в 1 випадку – виділено вірус грипу типу А (Н3)", - йдеться у повідомленні медиків.

В окремих навчально-виховних закладах у зв'язку з відсутністю по хворобі понад 20 % учнів, лікарі-епідеміологи надали рекомендації щодо тимчасового призупинення навчання у загальноосвітніх школах.

Станом на 1 лютого 2019 року припинено навчання в 45 закладах освіти, в т.ч. 42 загальноосвітніх школах та 3 закладах дошкільної світи: в Горохівському районі -2, Камінь-Каширському -6, Ківерцівському-1, м. Ковелі -3 (заклади загальної середньої освіти №№ 2 (8-а клас),3,9, Луцькому-2, Любешівському –1, Маневицькому-2, Старовижівському-4, Ратнівському -4, Турійському – 1. Крім того, закриті усі заклади середньої освіти у м. Нововолинськ (10 шкіл та 9 закладів дошкільної освіти).

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Теги: грип, здоров'я, медицина
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