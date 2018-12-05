Персональний затишок в центрі міста: пентхауси від ЖК «Яровиця»*

Обравши ексклюзивний пентхаус у «Яровиці», ви отримаєте комфорт, вишуканість, ексклюзивність. Це місце для тих, хто мріє жити в центрі та водночас насолоджуватись красою краєвидів.Найчастіше пентхауси за зручністю порівнюють з приватним будинком – в першу чергу через можливість зонувати власне помешкання на свій смак, використовуючи різні рівні квартири. Пентхаус - це персональний затишок в центрі міста, це власна тераса та панорамність огляду з власного помешкання.Переваги пентхаусів від ЖК «Яровиця»:1. Це безпечний та енергоощадний дім: панорамні 5-ти камерні вікна BRUGMANN, з системою триплекс та з 2-х камерним мультифункціональним склопакетом CLIMAGUARD SOLAR*, що на 87% енергоощадніший в порівнянні зі звичайними вікнами.2. Якісна комплектація пентхаусів. Вперше в Луцьку - в кожному пентхаусі камін та два санвузли. У кухні тепла підлога. Надійні вхідні двері з двома якісними замками та товщиною рами 100мм. Індивідуальне опалення з надійними двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN.3. Під'їзд оснащений трьома високонадійними, якісними та безшумними ліфтами MIZUI «Mitsubishi», швидкість руху яких – 1,75м./с. Це теж інноваційне рішення для Луцька. Ліфти швидко піднімуть вас на самий верх та спустять у підземний паркінг до авто.4. Новітній підземний паркінг. Тут постійна комфортна температура зимою та літом. Системи автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції. Антиковзаюче покриття та цілодобове відеоспостереження. Вперше в Луцьку паркінг оснащений зарядками для електромобілів.5. Красивий та безпечний двір: охорона, шлагбаум, відеонагляд; дитячі та спортивні майданчики, цікаві, якісні та безпечні. Ланшафтний дизайн, з арт-інсталяціями з металу та каменю, зручні лави та сучасні велопарковки.6. Теплий фасад. Сучасна система вентильованого фасаду, теж інновація для міста, з мінераловатним утеплювачем.У "Яровиці" цінують те, що Ви довіряєте нам свій комфорт. Тому хочуть, аби Ваші домівки були максимально наповнені любов'ю та затишком.Тож запрошують у центр продажу на вул. Яровиця, 17 та телефонуйте 050 402 05 05.