В Україні від кору померла жінка





Про це інформує



Жінка захворіла 21 січня, 29-го її госпіталізували, а 3 лютого пацієнтка померла в інфекційній лікарні, повідомляє міський відділ охорони здоров'я.



За словами медиків, хвороба дала ускладнення у вигляді пневмонії, що і призвело до смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі на Дніпропетровщині від кору померла місцева мешканка.Про це інформує gazeta.ua Жінка захворіла 21 січня, 29-го її госпіталізували, а 3 лютого пацієнтка померла в інфекційній лікарні, повідомляє міський відділ охорони здоров'я.За словами медиків, хвороба дала ускладнення у вигляді пневмонії, що і призвело до смерті.

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