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В Україні від кору померла жінка

В Україні від кору померла жінка
У Кривому Розі на Дніпропетровщині від кору померла місцева мешканка.

Про це інформує gazeta.ua.

Жінка захворіла 21 січня, 29-го її госпіталізували, а 3 лютого пацієнтка померла в інфекційній лікарні, повідомляє міський відділ охорони здоров'я.

За словами медиків, хвороба дала ускладнення у вигляді пневмонії, що і призвело до смерті.

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Теги: смерть, кір
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