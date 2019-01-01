В Україні від кору померла жінка
Сьогодні, 20:34
У Кривому Розі на Дніпропетровщині від кору померла місцева мешканка.
Про це інформує gazeta.ua.
Жінка захворіла 21 січня, 29-го її госпіталізували, а 3 лютого пацієнтка померла в інфекційній лікарні, повідомляє міський відділ охорони здоров'я.
За словами медиків, хвороба дала ускладнення у вигляді пневмонії, що і призвело до смерті.
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Про це інформує gazeta.ua.
Жінка захворіла 21 січня, 29-го її госпіталізували, а 3 лютого пацієнтка померла в інфекційній лікарні, повідомляє міський відділ охорони здоров'я.
За словами медиків, хвороба дала ускладнення у вигляді пневмонії, що і призвело до смерті.
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